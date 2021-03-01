Иск за комментарии в Facebook: Окружной суд отклонил апелляцию мэра Кохтла-Ярве и обязал ее оплатить все судебные издержки

Тартуской окружной суд в порядке письменного производства рассмотрел апелляционную жалобу Людмилы Янченко, которая требовала от гражданского активиста Сергея Бучинского опровергнуть опубликованные в соцсетях утверждения в свой адрес, и отклонил ее, сообщила в понедельник корреспонденту rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Аннетт Крейтсман.

"Коллегия окружного суда по гражданским делам пришла к выводу, что утверждения, представленные истцом в апелляционной жалобе, не дают оснований для изменения решения суда первой инстанции", - добавила Крейтсман.

При этом окружной суд удовлетворил встречную апелляцию Сергея Бучинского и обязал Людмилу Янченко компенсировать ему затраты на судебное производство.