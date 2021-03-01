СМИ: финская таможня не будет пользоваться услугами коронасобак

Министерство социального обеспечения и здравоохранения считает, что недостаточно научных доказательств о том, что собаки могут распознавать коронавирус. Поэтому в новый закон об инфекционных заболеваниях не включили возможность использовать собак для обнаружения заболевших COVID-19.

Решение об обучении специальных коронасобак было принято в мае прошлого года.

Пилотный проект с использованием собак, обнаруживающих коронавирус по запаху, прошел в конце прошлого года в аэропорту Хельсинки-Вантаа.