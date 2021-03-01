СМИ: финская таможня не будет пользоваться услугами коронасобак
Таможня Финляндии не будет пользоваться специально обученными собаками для обнаружения инфицированных коронавирусом, сообщает портал YLE со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Таможня Финляндии не будет пользоваться специально обученными собаками для обнаружения инфицированных коронавирусом, сообщает портал YLE со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Министерство социального обеспечения и здравоохранения считает, что недостаточно научных доказательств о том, что собаки могут распознавать коронавирус. Поэтому в новый закон об инфекционных заболеваниях не включили возможность использовать собак для обнаружения заболевших COVID-19.
Решение об обучении специальных коронасобак было принято в мае прошлого года.
Пилотный проект с использованием собак, обнаруживающих коронавирус по запаху, прошел в конце прошлого года в аэропорту Хельсинки-Вантаа.
Договор о применении коронасобак в аэропорту останется в силе до июня.