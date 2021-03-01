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  • На Нарвском пограничном кордоне вспыхнул пожар

На Нарвском пограничном кордоне вспыхнул пожар

Пожарный. ФОТО: Kristjan Teedema

На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей.

26 февраля спасатели получили сообщение о том, что на улице Тийги в Нарве горит здание пограничного кордона.

Когда спасатели прибыли на место, люди уже были эвакуированы из здания и начали искать очаг возгорания. Оказалось, что пожар произошел в бане за каменкой на стене, которая была потушена к моменту прибытия спасателей, сообщает Идаский спасательный центр.

Спасатели обследовали все здание и проветрили помещения. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за пластиковой шайки, забытой на каменке.

Люди не пострадали.

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