На Нарвском пограничном кордоне вспыхнул пожар
На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей.
На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей.
26 февраля спасатели получили сообщение о том, что на улице Тийги в Нарве горит здание пограничного кордона.
Когда спасатели прибыли на место, люди уже были эвакуированы из здания и начали искать очаг возгорания. Оказалось, что пожар произошел в бане за каменкой на стене, которая была потушена к моменту прибытия спасателей, сообщает Идаский спасательный центр.
Спасатели обследовали все здание и проветрили помещения. По предварительным данным, возгорание могло начаться из-за пластиковой шайки, забытой на каменке.
Люди не пострадали.