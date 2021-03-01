На Нарвском пограничном кордоне вспыхнул пожар

26 февраля спасатели получили сообщение о том, что на улице Тийги в Нарве горит здание пограничного кордона.

Когда спасатели прибыли на место, люди уже были эвакуированы из здания и начали искать очаг возгорания. Оказалось, что пожар произошел в бане за каменкой на стене, которая была потушена к моменту прибытия спасателей, сообщает Идаский спасательный центр.