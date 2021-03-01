Амбициозные планы правительства: продление компенсаций, вакцинация от коронавируса и принятие нового закона
Программа действий правительства на 2021-2023 годы ставит цель справиться с пандемией COVID-19, увеличить продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии и сократить неравенства в отношении здоровья. Чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, выплата компенсации со второго дня болезни будет продлена до конца 2021 года, а с мая все жители Эстонии смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19.