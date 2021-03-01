В Закон о пожарной безопасности внесена поправка

Созданный Спасательным департаментом портал отопительных систем в будущем объединит в себе проделанную работу печников и трубочистов. Целью портала является обзор применяемых в Эстонии твердотельных систем отопления и их безопасность, а также снижение количества пожаров и смертельных случаев, которые возникают из-за неправильного ухода за печными системами.

«Если ранее трубочисты, печники, заказчик и Спасательный департамент общались посредством актов, паспортов и писем, то теперь с вступлением в силу поправок к Закону о пожарной безопасности, организация работы, касающаяся систем отопления, станет значительно современнее, - сказала руководитель отдела по надзору за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. - Вся информация о состоянии систем отопления перемещается в электронную среду - портал систем отопления. Это означает, что трубочисты и печники начнут предоставлять на портал информацию о своей работе, в том числе об исправных системах отопления, и 200 000 печей, каминов и плит по всей Эстонии будут внесены в систему».

Хотя трубочисты в настоящее время предоставляют Спасательному департаменту информацию об опасных системах отопления, а печники выдают паспорта на отопительные системы, Спасательный департамент раньше не имел такого точного обзора состояния систем отопления. Печники и трубочисты смогут увидеть на портале обзор проделанной работы и интервалы между ней. Владелец системы отопления также получит очень хорошее представление о состоянии своей системы отопления и необходимости её очистки. Кроме того, на портале собрана контактная информация трубочистов и печников. Таким образом, если необходимо вызвать трубочиста, можно быстро найти нужного человека в своем регионе.

Ознакомиться с демонстрационной средой портала можно здесь. Портал отопительных систем открывается через Chrome или Mozilla Firefox. Демо-версия создана в образовательных целях, и внесенные в нее акты и предложения не будут перенесены на портал систем отопления.