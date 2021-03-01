Протестующие ворвались в здание правительства Армении

Группа оппозиционеров провела акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в митинге сторонников Пашиняна. Прокричав антиправительственные лозунги, протестующие покинули здание.

Ранее Пашинян объявил, что 1 марта пройдет митинг и шествие его сторонников в защиту демократического и конституционного строя в Армении.

Президент Армении призвал к переговорам о выходе из кризиса

Внутриполитическая ситуация в Армении обострилась после заявления Генерального штаба Вооруженных сил страны с требованием отставки Пашиняна, уволившего замначальника Генштаба Тирана Хачатряна. Заявление Генштаба, где утверждается, что премьер отныне не в состоянии обеспечить безопасность страны, подписали около 40 генералов и высших офицеров армии.

26 февраля в Ереване начались антиправительственные акции протеста, перед зданием парламента вырос палаточный городок, движение на прилегающем проспекте Баграмяна заблокировано.