Сеть Olerex открыла в Таллинне новую заправочную станцию
Эстонский продавец топлива Olerex открыл в Таллинне новую заправку - она находится в непосредственной близости от перекрестка бульвара Сыпрузе и Линну-теэ.
Эстонский продавец топлива Olerex открыл в Таллинне новую заправку - она находится в непосредственной близости от перекрестка бульвара Сыпрузе и Линну-теэ.
«Мы единственный крупный продавец топлива, который в последнее время ежегодно строил и открывал новые современные заправочные станции. Исключением не стали ни прошлый, ни этот годы – мы планируем продолжить масштабные инвестиции и построить в Эстонии семь новых станций», - отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.
«Открытая сегодня в Таллинне на Линну-теэ станция обслуживания стала третьей, основанной на нашей новой концепции, ориентированной на скорость, удобство и качество. Здесь есть все необходимое для водителей, пассажиров и автомобилей, а среди новых услуг имеются автомойка и диагностический терминал», - добавила Миллер.
Расположенная в Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну-теэ поблизости от будущего торгового центра Lidl станция предлагает 95 и 98 бензин, дизельное топливо, AdBlue, автомобильный газ LPG, омывающую жидкость из колонки, автомойку, аренду прицепов и терминал самообслуживания по автодиагностике.
Клиентов ждут кафе, холодный буфет, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторная зона отдыха.