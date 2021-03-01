Сеть Olerex открыла в Таллинне новую заправочную станцию

«Мы единственный крупный продавец топлива, который в последнее время ежегодно строил и открывал новые современные заправочные станции. Исключением не стали ни прошлый, ни этот годы – мы планируем продолжить масштабные инвестиции и построить в Эстонии семь новых станций», - отметила исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

«Открытая сегодня в Таллинне на Линну-теэ станция обслуживания стала третьей, основанной на нашей новой концепции, ориентированной на скорость, удобство и качество. Здесь есть все необходимое для водителей, пассажиров и автомобилей, а среди новых услуг имеются автомойка и диагностический терминал», - добавила Миллер.

Расположенная в Таллинне на перекрестке бульвара Сыпрузе и Линну-теэ поблизости от будущего торгового центра Lidl станция предлагает 95 и 98 бензин, дизельное топливо, AdBlue, автомобильный газ LPG, омывающую жидкость из колонки, автомойку, аренду прицепов и терминал самообслуживания по автодиагностике.