Задушившая ребенка финка получила десять лет тюрьмы за преднамеренное убийство

По данным финской прокуратуры, обвиняемая несколько дней вынашивала замысел убийства, а окончательное решение она приняла 28 апреля, за день до совершения преступления, передает портал Yle.

29 апреля, после того, как отец ребенка отправился на работу, мать принесла из кухни пластиковый пакет, надела его на голову ребенка и задушила его.

С убийством не связаны третьи лица или использование алкоголя и наркотиков. Никакого понятного мотива для совершения убийства в ходе следствия обнаружено не было.