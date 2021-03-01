В Финляндии объявили о введении чрезвычайного положения
На прошедшей сегодня в Хельсинки пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что госсовет совместно с президентом республики объявляют о введении режима ЧС по всей стране.
На прошедшей сегодня в Хельсинки пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что госсовет совместно с президентом республики объявляют о введении режима ЧС по всей стране.
На практике локдаун и закрытие ресторанов будут происходить таким же образом, как и весной прошлого года, сообщает Yle.
Закрытие не коснется таких заведений, как, например, столовые на рабочих местах или в домах для престарелых. Также продажа еды навынос будет возможна даже во время локдауна.
Законопроект, согласно которому рестораны, кафе и прочие заведения общепита закроют свои двери сроком на три недели, готовится к рассмотрению в парламенте.
Нововведение должно вступить в силу 8 марта.