Пн, 1.03.2021
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В Финляндии объявили о введении чрезвычайного положения

Санна Марин. ФОТО: POOL/REUTERS

На прошедшей сегодня в Хельсинки пресс-конференции премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила, что госсовет совместно с президентом республики объявляют о введении режима ЧС по всей стране.

На практике локдаун и закрытие ресторанов будут происходить таким же образом, как и весной прошлого года, сообщает Yle.

Закрытие не коснется таких заведений, как, например, столовые на рабочих местах или в домах для престарелых. Также продажа еды навынос будет возможна даже во время локдауна.

Законопроект, согласно которому рестораны, кафе и прочие заведения общепита закроют свои двери сроком на три недели, готовится к рассмотрению в парламенте. 

Нововведение должно вступить в силу 8 марта.

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