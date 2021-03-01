Пн, 1.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: бедственное положение Маарду, бизнес на щенках и критика Закона о гражданстве

Картина дня: бедственное положение Маарду, бизнес на щенках и критика Закона о гражданстве

19.07.2019. Tallinn. Kallavere polikliinik Maardus. Kallavere Hospital in Maardu. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 марта.

В Эстонии прибавилось 1028 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4900 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1028, то есть 21% от общего количества. Читать дальше...

Маардуский семейный врач: «Работаем как на вулкане»

С конца января Маарду находится в состоянии бедствия из-за коронавируса: число зараженные резко увеличилось почти в пять раз, из-за чего город завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло и что делать дальше? Читать дальше...

Департамент здоровья: в четырех регионах больницы уже не справляются

Эстонские больницы работают на грани своих возможностей, количество госпитализированных продолжает увеличиваться. По решению главы Департамента здоровья идет создание новых койко-мест, но все это повлияет на плановое лечение и других пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Читать дальше...

Амбициозные планы правительства: продление компенсаций, вакцинация от коронавируса и принятие нового закона

Программа действий правительства на 2021-2023 годы ставит цель справиться с пандемией COVID-19, увеличить продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии и сократить неравенства в отношении здоровья. Чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, выплата компенсации со второго дня болезни будет продлена до конца 2021 года, а с мая все жители Эстонии смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19. Читать дальше...

Вирусолог: нынешних ограничений для Таллинна и Харьюмаа, возможно, будет недостаточно

Хотя введенные правительством ограничения вступают в силу на этой недели, эксперты считают, что из-за быстрого распространения коронавируса, вероятно, необходимо немедленно подумать о еще более жестких мерах. Читать дальше...

Каллас: за нарушение коронавирусных ограничений нужно штрафовать

Показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней в настоящее время в Эстонии является самым высоким в Европе, поэтому премьер-министр Кая Каллас заявила, что в будущем контроль за соблюдением ограничений будет усилен. Читать дальше...

Коронаограничения: полиция проверила более 130 мест в Таллинне, нарушители пытались спрятаться

Пыхьяская префектура написала на своей странице в соцсетях, что на выходных в полицию сообщили о двух вечеринка в Старом городе и центре Таллинна. Всего за выходные полиция проверила более 130 мест. Читать дальше...

Профессор Старкопф: 14 процентов пациентов с коронавирусом умирают

Трем пациентам с Covid-19, находящимся в отделении интенсивной терапии клиники Тартуского университета, требуется поддержка искусственным кровообращением, потому что коронавирус повредил их легкие так, что они больше не производят необходимый газообмен. Читать дальше...

Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?

Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка». Читать дальше...

Два из восьми эстонских магазинов Lidl получили разрешение на эксплуатацию

В настоящее время в четырех городах Эстонии идет строительство шести магазинов Lidl, а два магазина уже получили разрешение на эксплуатацию. Читать дальше...

Ошибки при реконструкции школы могут обойтись почти в 168 тысяч евро

Аудиторы Министерства финансов завершили аудит реконструкции школы Варику и обнаружили в тендерах недочеты, которые могут привести к тому, что городу Тарту придется вернуть дотацию в размере 167 738 евро. Читать дальше...

Эдуард Одинец: издевательство государства над детьми позорно

Несовершенный закон о гражданстве должен быть изменен, пишет  член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ). Закон, который как будто дал почти 1500 детям право приобрести гражданство проще, глубоко ошибочен по своей сути, считает он. Читать дальше... 

C понедельника в Эстонию без ограничений можно въехать из восьми стран ЕС

По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибывает из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100 000 жителей в последние 14 дней. Читать дальше...

Управляющаяся из Эстонии сомнительная инвестиционная платформа закрыла свой портал для местных жителей

Если еще в начале февраля местные инвесторы могли присоединиться к управляемому эстонской компанией инвестиционному порталу Iban Wallet, то с прошлой недели сайт заблокирован для местных пользователей. Читать дальше...

На Нарвском пограничном кордоне вспыхнул пожар

На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей. Читать дальше...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back