Картина дня: бедственное положение Маарду, бизнес на щенках и критика Закона о гражданстве
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 марта.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4900 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1028, то есть 21% от общего количества. Читать дальше...
С конца января Маарду находится в состоянии бедствия из-за коронавируса: число зараженные резко увеличилось почти в пять раз, из-за чего город завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло и что делать дальше? Читать дальше...
Эстонские больницы работают на грани своих возможностей, количество госпитализированных продолжает увеличиваться. По решению главы Департамента здоровья идет создание новых койко-мест, но все это повлияет на плановое лечение и других пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Читать дальше...
Программа действий правительства на 2021-2023 годы ставит цель справиться с пандемией COVID-19, увеличить продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии и сократить неравенства в отношении здоровья. Чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, выплата компенсации со второго дня болезни будет продлена до конца 2021 года, а с мая все жители Эстонии смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19. Читать дальше...
Хотя введенные правительством ограничения вступают в силу на этой недели, эксперты считают, что из-за быстрого распространения коронавируса, вероятно, необходимо немедленно подумать о еще более жестких мерах. Читать дальше...
Показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней в настоящее время в Эстонии является самым высоким в Европе, поэтому премьер-министр Кая Каллас заявила, что в будущем контроль за соблюдением ограничений будет усилен. Читать дальше...
Пыхьяская префектура написала на своей странице в соцсетях, что на выходных в полицию сообщили о двух вечеринка в Старом городе и центре Таллинна. Всего за выходные полиция проверила более 130 мест. Читать дальше...
Трем пациентам с Covid-19, находящимся в отделении интенсивной терапии клиники Тартуского университета, требуется поддержка искусственным кровообращением, потому что коронавирус повредил их легкие так, что они больше не производят необходимый газообмен. Читать дальше...
Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка». Читать дальше...
В настоящее время в четырех городах Эстонии идет строительство шести магазинов Lidl, а два магазина уже получили разрешение на эксплуатацию. Читать дальше...
Аудиторы Министерства финансов завершили аудит реконструкции школы Варику и обнаружили в тендерах недочеты, которые могут привести к тому, что городу Тарту придется вернуть дотацию в размере 167 738 евро. Читать дальше...
Несовершенный закон о гражданстве должен быть изменен, пишет член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ). Закон, который как будто дал почти 1500 детям право приобрести гражданство проще, глубоко ошибочен по своей сути, считает он. Читать дальше...
По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибывает из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100 000 жителей в последние 14 дней. Читать дальше...
Если еще в начале февраля местные инвесторы могли присоединиться к управляемому эстонской компанией инвестиционному порталу Iban Wallet, то с прошлой недели сайт заблокирован для местных пользователей. Читать дальше...
На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей. Читать дальше...