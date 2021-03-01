Картина дня: бедственное положение Маарду, бизнес на щенках и критика Закона о гражданстве

В Эстонии прибавилось 1028 зараженных, скончались девять человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4900 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1028, то есть 21% от общего количества. Читать дальше...

Маардуский семейный врач: «Работаем как на вулкане»

С конца января Маарду находится в состоянии бедствия из-за коронавируса: число зараженные резко увеличилось почти в пять раз, из-за чего город завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло и что делать дальше? Читать дальше...

Департамент здоровья: в четырех регионах больницы уже не справляются

Эстонские больницы работают на грани своих возможностей, количество госпитализированных продолжает увеличиваться. По решению главы Департамента здоровья идет создание новых койко-мест, но все это повлияет на плановое лечение и других пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Читать дальше...

Амбициозные планы правительства: продление компенсаций, вакцинация от коронавируса и принятие нового закона

Программа действий правительства на 2021-2023 годы ставит цель справиться с пандемией COVID-19, увеличить продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии и сократить неравенства в отношении здоровья. Чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, выплата компенсации со второго дня болезни будет продлена до конца 2021 года, а с мая все жители Эстонии смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19. Читать дальше...

Вирусолог: нынешних ограничений для Таллинна и Харьюмаа, возможно, будет недостаточно

Хотя введенные правительством ограничения вступают в силу на этой недели, эксперты считают, что из-за быстрого распространения коронавируса, вероятно, необходимо немедленно подумать о еще более жестких мерах. Читать дальше...

Каллас: за нарушение коронавирусных ограничений нужно штрафовать

Показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней в настоящее время в Эстонии является самым высоким в Европе, поэтому премьер-министр Кая Каллас заявила, что в будущем контроль за соблюдением ограничений будет усилен. Читать дальше...

Коронаограничения: полиция проверила более 130 мест в Таллинне, нарушители пытались спрятаться

Пыхьяская префектура написала на своей странице в соцсетях, что на выходных в полицию сообщили о двух вечеринка в Старом городе и центре Таллинна. Всего за выходные полиция проверила более 130 мест. Читать дальше...

Профессор Старкопф: 14 процентов пациентов с коронавирусом умирают

Трем пациентам с Covid-19, находящимся в отделении интенсивной терапии клиники Тартуского университета, требуется поддержка искусственным кровообращением, потому что коронавирус повредил их легкие так, что они больше не производят необходимый газообмен. Читать дальше...

Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?

Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка». Читать дальше...