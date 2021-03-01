Картина дня: бедственное положение Маарду, травля Лутсар и нападение на детей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 1 марта.
С конца января Маарду находится в состоянии бедствия из-за коронавируса: число зараженные резко увеличилось почти в пять раз, из-за чего город завоевал печальный титул столицы коронавируса. Почему так произошло и что делать дальше? Читать дальше...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4900 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1028, то есть 21% от общего количества. Читать дальше...
Эстонские больницы работают на грани своих возможностей, количество госпитализированных продолжает увеличиваться. По решению главы Департамента здоровья идет создание новых койко-мест, но все это повлияет на плановое лечение и других пациентов, нуждающихся в медицинской помощи. Читать дальше...
В редакцию Sakala поступило анонимное сообщение, что в Выхма женщина ударила ножом двоих детей. Полиция подтвердила это. Читать далее...
Распространяемая в Facebook фотография, на которой глава научного совета, профессор Ирья Лутсар без маски выходит из парикмахерской в торговом центре Lõunakeskus, вызвала лавину оскорблений и критики. Но профессор не намерена обращаться в полицию. Читать далее...
Программа действий правительства на 2021-2023 годы ставит цель справиться с пандемией COVID-19, увеличить продолжительность здоровой жизни жителей Эстонии и сократить неравенства в отношении здоровья. Чтобы предотвратить распространение заболевания COVID-19, выплата компенсации со второго дня болезни будет продлена до конца 2021 года, а с мая все жители Эстонии смогут получить бесплатную вакцину от COVID-19. Читать дальше...
Хотя введенные правительством ограничения вступают в силу на этой недели, эксперты считают, что из-за быстрого распространения коронавируса, вероятно, необходимо немедленно подумать о еще более жестких мерах. Читать дальше...
Показатель кумулятивной заболеваемости на 100 000 жителей за 14 дней в настоящее время в Эстонии является самым высоким в Европе, поэтому премьер-министр Кая Каллас заявила, что в будущем контроль за соблюдением ограничений будет усилен. Читать дальше...
Премьер-министр Кая Каллас посетила сегодня Северо-Эстонскую региональную больницу (PERH), где получила обзор работы Северного медицинского штаба, общего распорядка работы больницы, возможностей планового лечения, тестирования и вакцинации. Читать далее...
Пыхьяская префектура написала на своей странице в соцсетях, что на выходных в полицию сообщили о двух вечеринка в Старом городе и центре Таллинна. Всего за выходные полиция проверила более 130 мест. Читать дальше...
Трем пациентам с Covid-19, находящимся в отделении интенсивной терапии клиники Тартуского университета, требуется поддержка искусственным кровообращением, потому что коронавирус повредил их легкие так, что они больше не производят необходимый газообмен. Читать дальше...
Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка». Читать дальше...
В настоящее время в четырех городах Эстонии идет строительство шести магазинов Lidl, а два магазина уже получили разрешение на эксплуатацию. Читать дальше...
Аудиторы Министерства финансов завершили аудит реконструкции школы Варику и обнаружили в тендерах недочеты, которые могут привести к тому, что городу Тарту придется вернуть дотацию в размере 167 738 евро. Читать дальше...
Несовершенный закон о гражданстве должен быть изменен, пишет член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ). Закон, который как будто дал почти 1500 детям право приобрести гражданство проще, глубоко ошибочен по своей сути, считает он. Читать дальше...
По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибывает из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100 000 жителей в последние 14 дней. Читать дальше...
Если еще в начале февраля местные инвесторы могли присоединиться к управляемому эстонской компанией инвестиционному порталу Iban Wallet, то с прошлой недели сайт заблокирован для местных пользователей. Читать дальше...
На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей. Читать дальше...
Департамент полиции и погранохраны решил обжаловать решение Харьюского уездного суда, согласно которому был отменен штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Читать далее...
С 3 марта по решению правительства в Эстонии закрываются все увеселительные заведения, а общепит может работать только до 18 часов. Но во многих барах и ресторанах Нарвы по вечерам посещаемость давно уже стала заметно ниже. В последний выходной день перед ужесточением коронавирусных ограничений можно было увидеть в ресторанах лишь нескольких клиентов. А некоторые бары и вовсе были закрыты. Читать далее...
Многие европейские страны в настоящее время вводят послабления в ограничениях для путешествий, требуя от граждан и въезжающих иметь свидетельство о вакцинации от Covid-19. Как сообщает Euronews, поскольку туризм понес огромные убытки в результате пандемии, правительства нескольких стран хотят добиться восстановления экономики с помощью сертификатов. Читать далее...
«Именно эта пандемия нам показала, что вирус теряет силу с изоляцией и карантином. Пока границы закрыты, вирус можно контролировать», - сказала Postimees профессор вирусологии Ирья Лутсар. Читать далее...
После введения вакцины на прошлой неделе поступили сообщения о пяти серьезных побочных реакциях, три из которых были связаны с вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а два - с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась. Читать далее...
Компания Tallink Grupp в понедельник обратилась в Харьюский уездный суд с иском к порту Tallinna Sadam, потребовав 15,4 млн евро. Читать далее...