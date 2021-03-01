Картина дня: бедственное положение Маарду, травля Лутсар и нападение на детей

Профессор Старкопф: 14 процентов пациентов с коронавирусом умирают

Трем пациентам с Covid-19, находящимся в отделении интенсивной терапии клиники Тартуского университета, требуется поддержка искусственным кровообращением, потому что коронавирус повредил их легкие так, что они больше не производят необходимый газообмен. Читать дальше...

Собачий бизнес, судимости и ошибки молодости: что происходит со щенками?

Жительница Тарту Оксана Ершова-Гречнева мечтала завести собаку мелкой породы и рассматривала различные варианты. «Черт дернул меня просмотреть объявления на Оkidoki. Там мне приглянулся маленький щенок из Нарвы – помесь чихуахуа и тоя, – рассказывает она. – Поскольку я живу в Тарту, попросила родителей съездить посмотреть щенка». Читать дальше...

Два из восьми эстонских магазинов Lidl получили разрешение на эксплуатацию

В настоящее время в четырех городах Эстонии идет строительство шести магазинов Lidl, а два магазина уже получили разрешение на эксплуатацию. Читать дальше...

Ошибки при реконструкции школы могут обойтись почти в 168 тысяч евро

Аудиторы Министерства финансов завершили аудит реконструкции школы Варику и обнаружили в тендерах недочеты, которые могут привести к тому, что городу Тарту придется вернуть дотацию в размере 167 738 евро. Читать дальше...

Эдуард Одинец: издевательство государства над детьми позорно

Несовершенный закон о гражданстве должен быть изменен, пишет член Рийгикогу Эдуард Одинец (СДПЭ). Закон, который как будто дал почти 1500 детям право приобрести гражданство проще, глубоко ошибочен по своей сути, считает он. Читать дальше...

C понедельника в Эстонию без ограничений можно въехать из восьми стран ЕС

По прибытии в Эстонию 10-дневное ограничение свободы передвижения распространяется на тех, кто прибывает из стран Европейского Союза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны с уровнем инфицирования более 150 человек на 100 000 жителей в последние 14 дней. Читать дальше...

Управляющаяся из Эстонии сомнительная инвестиционная платформа закрыла свой портал для местных жителей

Если еще в начале февраля местные инвесторы могли присоединиться к управляемому эстонской компанией инвестиционному порталу Iban Wallet, то с прошлой недели сайт заблокирован для местных пользователей. Читать дальше...

На Нарвском пограничном кордоне вспыхнул пожар

На прошлой неделе на кордоне пограничной службы в Нарве вспыхнул пожар, который пограничники потушили еще до прибытия спасателей. Читать дальше...

ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 〉 Полиция обжалует отмену штрафа за сексуальные домогательства, назначенного Айвару Мяэ

Департамент полиции и погранохраны решил обжаловать решение Харьюского уездного суда, согласно которому был отменен штраф в размере 400 евро, назначенный бывшему директору национальной оперы «Эстония» Айвару Мяэ за сексуальные домогательства. Читать далее...

В барах и ресторанах Нарвы было пустынно еще до ужесточения ограничений

С 3 марта по решению правительства в Эстонии закрываются все увеселительные заведения, а общепит может работать только до 18 часов. Но во многих барах и ресторанах Нарвы по вечерам посещаемость давно уже стала заметно ниже. В последний выходной день перед ужесточением коронавирусных ограничений можно было увидеть в ресторанах лишь нескольких клиентов. А некоторые бары и вовсе были закрыты. Читать далее...

Стало известно, какие страны Европы внедряют сертификаты о вакцинации от Covid-19

Многие европейские страны в настоящее время вводят послабления в ограничениях для путешествий, требуя от граждан и въезжающих иметь свидетельство о вакцинации от Covid-19. Как сообщает Euronews, поскольку туризм понес огромные убытки в результате пандемии, правительства нескольких стран хотят добиться восстановления экономики с помощью сертификатов. Читать далее...

В Эстонии 83 человека заразились британским штаммом, а пятеро - южноафриканским

«Именно эта пандемия нам показала, что вирус теряет силу с изоляцией и карантином. Пока границы закрыты, вирус можно контролировать», - сказала Postimees профессор вирусологии Ирья Лутсар. Читать далее...

На прошлой неделе вакцинация вызвала пять серьезных побочных реакций

После введения вакцины на прошлой неделе поступили сообщения о пяти серьезных побочных реакциях, три из которых были связаны с вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, а два - с вакциной AstraZeneca. Во всех случаях была оказана медицинская помощь и госпитализация никому не понадобилась. Читать далее...

Tallink подал в суд на Таллиннский порт