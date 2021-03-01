Видео, фото ⟩ Измерявший толщину льда спасатель провалился в реку

Вчера под лед на реке Пярну провалился рыбак, которого, к счастью, спасли. Сегодня утром под лед провалился спасатель, которые измерял толщину льда.

Спасатель провалился у моста Папинийду, где, по информации начальника караула Пярнуской спасательной команды Роланда Сюнда, под правильным углом невооруженным глазом видно, что лед очень тонкий, а поток воды очень быстрый. Видеозапись показывает, что мужчина ушел под воду моментально: никакого медленного обрушения льда, которое могло бы предупредить об опасности, не было.

Несмотря на это, по словам фотографа издания, рядом с местом происшествия по-прежнему полно рыбаков, которые не торопятся уходить, хотя спасатели их предупреждают.

И все же нужно помнить, что прежде крепкий лед уже стал тонким, а потому нахождение на нем опасно для жизни. «Утром, когда температура воздуха еще остается в пределах минуса, лед более-менее крепкий, но днем ситуация меняется. Не говоря о том, что уже вчера один человек подверг свою жизнь опасности», - сказала советник Спасательного департамента Кристи Кайс.

Большая часть реки льда не имеет. К полудню понедельника лед сместился с сторону Пайкузеской школы полиции. Лед есть у жилого района Лийнурийги, а у кладбища Синди его уже нет. И там, где лед еще есть, он очень тонкий: в большинстве мест он не превышает толщину в пять сантиметров.