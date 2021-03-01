Экономика Эстонии выходит из кризиса
Снижение ВВП на 1,2% в последнем квартале прошлого года было вполне ожидаемым. После получения новых данных Департамент статистики немного скорректировал спад за первые три квартала года в сторону углубления, и в прошлом году экономика в целом сократилась на 2,9%. Однако следует учитывать, что это предварительные цифры, которые ещё будут корректироваться несколько раз. Выданный месяц назад прогноз Swedbank относительно прошлогоднего падения ВВП, составлял 2,7 процента.