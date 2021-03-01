Экономика Эстонии выходит из кризиса

В последнем квартале прошлого года добавленная стоимость увеличилась в половине видов деятельности

В последнем квартале прошлого года по большинству видов деятельности наблюдалось либо усиление роста, либо замедление снижения. Добавленная стоимость увеличилась в половине видов деятельности, причём наибольший рост наблюдался в сфере водоснабжения и утилизации отходов, финансового и ИТ-секторов, а также здравоохранения. Наиболее сильное падение, а также наиболее негативное влияние на ВВП оказали сельское хозяйство, жилищное строительство и общественное питание. Более низкий сбор налога с оборота и акцизов также оказал сильное влияние по сравнению с прошлым годом. За спадом в сельском хозяйстве и налогах кроется эффект базы: в последнем квартале 2019 года объём добавленной стоимости в сельском хозяйстве быстро вырос, исключительно высокими были и налоговые поступления. Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности, нашей крупнейшей экспортирующей отрасли, снизилась в последнем квартале года, но это снижение быстро отступило благодаря значительному росту экспорта товаров. В целом за прошлый год добавленная стоимость обрабатывающей промышленности снизилась почти на 7 процентов.

Благодаря увеличению объёмов экспорта товаров, общий объём экспорта в последнем квартале года стал расти

Начавшийся уже в третьем квартале рост экспорта товаров, ускорился, при этом продолжилось резкое сокращение экспорта услуг. Снижение экспорта услуг произошло в основном из-за снижения туристических услуг, но транспортные услуги также оказали сильное негативное влияние. В целом за прошлый год экспорт товаров и услуг снизился почти на 6 процентов.

На снижение личного потребления повлияло уменьшение расходов нерезидентов Эстонии

Объём частного потребления в последнем квартале прошлого года не увеличился, и его снижение осталось на уровне 1%. Чувство уверенности людей остаётся низким. Хотя объёмы продаж розничной торговли растут, расходы нерезидентов в Эстонии очень сильно снизились, как и расходы местного населения на проживание, питание вне дома и транспорт. В целом за год объём личного потребления снизился на 2,5 процента.

В ситуации кризиса здравоохранения расходы госсектора, а также их вклад в ВВП значительно увеличились – на 3,6 процента в прошлом году. Расходы госсектора в основном обусловлены более высокими расходами на здравоохранение. По мнению Swedbank, в этом году расходы государственного сектора продолжат сильно расти. Объём частного потребления также должен вернуться к росту.

Исключительно сильный рост корпоративных инвестиций

Корпоративные инвестиции были исключительно высокими в третьем и четвёртом кварталах прошлого года. В основном это произошло за счёт инвестиций в программное обеспечение для эстонской дочерней компании автоконцерна VW. Так, в четвёртом квартале объём корпоративных инвестиций увеличился на 114 процентов, что привело к увеличению общего объёма инвестиций на 71 процент. В то же время инвестиции государственного сектора и домохозяйств также показали уверенный рост. В целом по итогам прошлого года объём инвестиций в экономику увеличился на 18 процентов. Без вышеупомянутых инвестиций в программное обеспечение в прошлом году инвестиции сократились бы. Это увеличение инвестиций также отразилось на увеличении импорта, поэтому большого влияния на ВВП оно не оказало.

ВВП Эстонии достигнет докризисного пика во второй половине этого года