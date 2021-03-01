В Эстонии 83 человека заразились британским штаммом, а пятеро - южноафриканским

Глава научного совета профессор Ирья Лутсар объяснила, что южноафриканских штаммов к нам попало немного. «Все они были завезены», - пояснила она. Британских штаммов была завезена лишь четверть из всех обнаруженных. «Британские штаммы определенно попали к нам», - констатировала Лутсар.

Министр здоровья и труда Танел Кийк (Центристская партия) пояснил, что, по состоянию на 26 февраля, в Эстонии было секвенировано в общей сложности 738 образцов коронавируса, из которых 183 - завезены из-за границы, а 555 - местные. Британский штамм был обнаружен в 83 образцах, из которых 33 были заграничными, а 50 - местными. Кроме того, были обнаружены пять южноафриканских мутировавших штаммов, завезенных в Эстонию из разных стран.

«В Эстонии обязательство самоизоляции применяется независимо от штамма. Проблема скорее в том, что когда люди приезжают из-за границы, разумно следить за здоровьем, находиться на домашнем карантине, при необходимости сдавать анализы», - пояснил Кийк.

В то же время не видно, чтобы завезенные из-за границы новые штаммы очень сильно распространились по Эстонии. «У нас будет до 2000 зараженных в день и без британского штамма», - сказала Лутсар. С каждым днем ​​все больше и больше людей заражаются в Северной Эстонии, то есть в Харьюмаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа. «Но распространение британского штамма не является причиной роста инфекции», - подчеркнула Лутсар.

Вирус никуда не исчезнет

По словам Лутсар, ни у кого не должно быть наивной надежды на то, что коронавирус исчезнет. «Вирусы уже были в мире до человека, и я боюсь, останутся и после человечества», - сказала глава научного совета.

Она пояснила, что для пандемии нужен не только вирус, но и его носитель. «Кто-то должен распространить вирус по миру. Когда-то птицы передавали ряд вирусов », - сказала Лутсар. Человечество и раньше заражалось вирусами, но тогда, путешествуя на корабле, вирус не мог передаваться, потому что путешествия были долгими и моряки успевали переболеть во время плавания, пояснила Лутсар.

Сегодня ситуация изменилась, поскольку на самолете можно улететь очень далеко за десять часов, за это время не переболеть, а антитела не выработаются. «Именно эта пандемия нам показала, что вирус теряет силу с изоляцией и карантином. В Австралии и Новой Зеландии нет очень высоких показателей заражения, а это очень закрытые страны. Пока границы закрыты, вирус можно контролировать», - сказала Лутсар.