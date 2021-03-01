Женщина ударила ножом чужих детей в подъезде многоквартирного дома: они тяжело пострадали

Полиция сообщила, что сегодня в 17.50 в Центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на улице Калеви в Выхма пострадали двое детей восьми и десяти лет.

Детей обнаружила женщина, вызвавшая скорую и оказавшая им первую помощь. Однако оба ребенка получили тяжелые повреждения, скорая увезла их в больницу.

Приехавший на место происшествия патруль задержал подозреваемую, которой оказалась 37-летняя женщина.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вик сказал, что все точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного дела. "Тяжело понять такое ужасное насилие. Особенно, когда страдают беззащитные дети. Пока рано говорить, что побудило взрослую женщину совершить такой поступок, но судебно-психиатрическая экспертиза может внести важную ясность в текущее уголовное производство", - сказал он.

По сведениям Õhtuleht, она живет в доме, в подъезде которого случилось это происшествие. Дети из другого дома и с нападавшей на связаны.