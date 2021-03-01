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  • Женщина ударила ножом чужих детей в подъезде многоквартирного дома: они тяжело пострадали

Женщина ударила ножом чужих детей в подъезде многоквартирного дома: они тяжело пострадали

В Выхма женщина ударила ножом двоих детей в подъезде многоквартирного дома. ФОТО: Kenno Soo

В редакцию Sakala поступило анонимное сообщение, что в Выхма женщина ударила ножом двоих детей. Полиция подтвердила это.

Полиция сообщила, что сегодня в 17.50 в Центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме на улице Калеви в Выхма пострадали двое детей восьми и десяти лет.

Детей обнаружила женщина, вызвавшая скорую и оказавшая им первую помощь. Однако оба ребенка получили тяжелые повреждения, скорая увезла их в больницу.

Приехавший на место происшествия патруль задержал подозреваемую, которой оказалась 37-летняя женщина.
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вик сказал, что все точные обстоятельства выяснятся в ходе уголовного дела. "Тяжело понять такое ужасное насилие. Особенно, когда страдают беззащитные дети. Пока рано говорить, что побудило взрослую женщину совершить такой поступок, но судебно-психиатрическая экспертиза может внести важную ясность в текущее уголовное производство", - сказал он.

По сведениям Õhtuleht, она живет в доме, в подъезде которого случилось это происшествие. Дети из другого дома и с нападавшей на связаны.

Полиция при первой возможности даст больше информации о произошедшем.

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