Tallink подал в суд на Таллиннский порт

Этим иском AS Tallink Grupp требует у AS Tallinna Sadam компенсации в связи с тем, что по мнению Tallink, ответчик, пользуясь ситуацией на рынке, незаконно обогащался в результате злоупотребления доминирующим положением при оказании портовых услуг в порту Ванасадам, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Tallink. Согласно закону о конкуренции, предприятию, имеющему доминирующее положение на рынке, запрещено прямо или косвенно при проведении сделок купли -продажи навязывать несправедливые цены или иные несправедливые условия ведения бизнеса или принуждать к ним.

Поданный иск включает сборы, уплаченные Tallink в 2017, 2018 и 2019 годах.

По мнению Tallink, Tallinna Sadam установил неоправданно высокие цены на портовые услуги для пассажирских судов в таллиннском порту Ванасадам, тем самым злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке.