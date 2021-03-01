Tallink подал в суд на Таллиннский порт
Компания Tallink Grupp в понедельник обратилась в Харьюский уездный суд с иском к порту Tallinna Sadam, потребовав 15,4 млн евро.
Компания Tallink Grupp в понедельник обратилась в Харьюский уездный суд с иском к порту Tallinna Sadam, потребовав 15,4 млн евро.
Этим иском AS Tallink Grupp требует у AS Tallinna Sadam компенсации в связи с тем, что по мнению Tallink, ответчик, пользуясь ситуацией на рынке, незаконно обогащался в результате злоупотребления доминирующим положением при оказании портовых услуг в порту Ванасадам, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Tallink. Согласно закону о конкуренции, предприятию, имеющему доминирующее положение на рынке, запрещено прямо или косвенно при проведении сделок купли -продажи навязывать несправедливые цены или иные несправедливые условия ведения бизнеса или принуждать к ним.
Поданный иск включает сборы, уплаченные Tallink в 2017, 2018 и 2019 годах.
По мнению Tallink, Tallinna Sadam установил неоправданно высокие цены на портовые услуги для пассажирских судов в таллиннском порту Ванасадам, тем самым злоупотребляя своим доминирующим положением на рынке.
«Tallink Grupp и Tallinna Sadam уже некоторое время ведут переговоры о справедливых ценах на портовые услуги, которые Tallinna Sadam предлагает в Старом порту, в том числе переговоры были, например, уже в 2018 году. Мы считаем, что Tallinna Sadam занимает доминирующее положение на различных товарных рынках, и прежде всего по портовым услугам в порту Ванасадам», - отметил председатель правления Tallink Group Пааво Ныгене, по словам которого состоявшиеся переговоры не привели к существенному изменению ситуации.