В ООН заявили о "зловещем предостережении" критикам Кремля
Отравление российского оппозиционера Алексея Навального является однозначным сигналом критикам властей РФ, считают спецдокладчики ООН по вопросу о внесудебных казнях и по защите свободы слова Аньес Калламар и Ирен Хан. "Мы считаем, что отравление господина Навального "Новичком" могло быть осуществлено намеренно, чтобы дать четкое зловещее предупреждение, что такая судьба ждет любого, кто будет критиковать власти и выступать против них. "Новичок" был избран именно для того, чтобы вызвать страх", - говорится в докладе экспертов, обнародованном на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в понедельник, 1 марта.