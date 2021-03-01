В ООН заявили о "зловещем предостережении" критикам Кремля

При этом авторы документа призывают к проведению международного расследования произошедшего, установления виновных и привлечения их к ответственности, передает Deutsche Welle.

Представители ООН напомнили, что токсикологические тесты, проведенные в Германии, Франции, Швеции, а также Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), доказали, что Навальный был отравлен новой формой нервно-паралитического вещества "Новичок", который первоначально был разработан в СССР, а затем в России. Доступ к нему, а также опыт, необходимый для обращения с ним, а также возможность разработки новой формы вещества, имеется только у государственных структур, подчеркнули авторы доклада.

Письмо главе МИД РФ осталось без ответа

Одновременно спецдокладчики опубликовали свое 39-страничное письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленное в декабре после четырехмесячного расследования отравления Навального, и указали, что оно до сих пор остается без ответа. В данном письме подробно описываются доказательства, указывающие на вероятную причастность к отравлению высокопоставленных государственных чиновников.

"Применение "Новичка" нарушает обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Это было сделано с целью убийства господина Навального и представляет собой нарушение запрета на произвольные убийства. В связи с физической болью и страданиями, причиненными жертве, это можно расценить как пытку или другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", - заявили эксперты ООН.

Широкая картина убийств и покушений на критиков властей РФ

Одновременно они отметили, что покушение на Навального вписывается в более широкую картину убийств и покушений на критиков российских властей как на территории страны, так и за рубежом на протяжении последних нескольких десятилетий. В связи с этим спецдокладчики ООН призвали к "решительной и настойчивой реакции со стороны международного сообщества для защиты основных прав на жизнь и свободу выражения мнений".

"Власти не могут отказаться от своих обязательств в рамках международного законодательства по защите прав человека, отрицая ответственность за само деяние. Даже в том маловероятном случае, если третье лицо могло каким-либо образом совершить этот преступление, Россия не выполнила бы свои обязательства по защите жизни господина Навального от таких негосударственных субъектов", - указывается далее.

Отравление Алексея Навального и приговор после возвращения в Россию

Алексей Навальный в августе 2020 года был отравлен в Томске запрещенным боевым отравляющим веществом из группы "Новичок" и затем перевезен на лечение в Германию. Навальный обвиняет в попытке своего убийства президента РФ Владимира Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран - участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального.

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.