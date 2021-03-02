МуПо проверит использование масок в общественном транспорте столицы

Об этом сообщил руководитель МуПо Айвар Тоомпере, отметив, что в данном случае речь идет об инициативе со стороны таллиннских властей.

«Количество новых инфицированных растет с каждым днем с угрожающей скоростью, при этом больше всего новых случаев заболевания отмечается в Таллинне. Ситуация серьезная и по этой причине мы должны внести свой вклад в ограничение распространения вируса, - сказал Тоомпере. - О важности использования защитной маски много говорилось в СМИ, однако порой людям необходимо об этом напомнить в личном общении, дать нужные пояснения. Этим мы и займемся в рамках нашей акции».

Во вторник сотрудники МуПо будут проверять ношение масок в общественном транспорте, проходящем через центр города. Под контролем полиции будут остановки общественного транспорта на площади Вабадузе, у торгового центра «Кристийне» и у Балтийского вокзала, а также в автобусном терминале центра «Виру».