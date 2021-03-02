Боррель обвинил Россию в активизации кампаний по дезинформации против ЕС
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель утверждает, что Россия активно занимается дезинформацией, чтобы очернить демократию Евросоюза и ослабить международное сотрудничество. Об этом он заявил в понедельник, 1 марта, выступая на слушаниях специального комитета Европейского парламента по иностранному вмешательству в демократические процессы ЕС, пообещав усилить меры по предотвращению и сдерживанию злонамеренной деятельности в отношении Евросоюза, пишет DW.