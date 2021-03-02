С ног на голову и обратно. И всего за один век…

Не отличаясь особой суетливостью, я остался один и самокритично утешился тем, что человек я ленивый, бежать по лестнице на четвёртый этаж мне как-то влом. Ну, расхватали все лифты враз, можно и подождать. Всё равно ведь Михаил Сергеевич пока ещё в зал пройдёт, да пока до трибуны доберётся, да водички попьёт, – вот и поспеем, чего когти-то рвать?

Произнося мысленно эту тираду, я дождался, пока погаснет какая-нибудь кнопка лифта, и сразу нажал на таковую.

Когда дверцы кабины разъехались в разные стороны, передо мной возникла феерическая мизансцена, выстроенная каким-то сумасшедшим гением. Видимо, нажимая кнопку вызова лифта, я на какую-то долю секунды опередил того, кто в самой кабине нажал нужную им кнопку. И поэтому лифт пошел не вверх, а вниз…

На переднем плане кабины, слева от меня, стоял один из охранников. Он был весь напряжён, правая рука – в готовности выхватить оружие из подмышки. Справа, чуть в глубине, второй охранник в позе, показывающей его готовность в любой миг закрыть собой «объект». А в центре, у задней, зеркальной стенки лифта, – сам «объект», действующий президент страны Михаил Сергеевич Горбачёв.

Это был момент, которого я не смогу забыть до конца своих дней. Передо мной стоял человек, возглавляющий (хоть и пока, но все-таки…) вторую по величине ядерную державу мира. Человек, в чьих руках – буквально – находился ключ от жизней миллионов людей, пресловутая ядерная кнопка. И в глазах этого человека, только вчера вызволенного фактически из-под конвоя, я в долю секунды прочитал фатальную готовность ко всему…

Такого я больше не видел нигде, никогда и ни у кого.

…А перед открывшейся дверью лифта, по сию сторону от этой живописной группы, застыл ваш корреспондент, от неожиданности потерявший дар речи и движения.

После секундной паузы первый охранник, беглым профессиональным взглядом безошибочно оценив мою персону на предмет опасности и не найдя в ней ничего такого, произнёс тоном Верещагина из «Белого солнца пустыни», но только на «вы»: – Заходите!

Кремлёвские лифты, надо сказать, – сооружения надёжные, внушительно солидные, неторопкие и основательно нацеленные на выполнение возложенной на них задачи. Лифту положено доставлять пассажиров по назначению. Вот он и проделывал это без лишней суеты.

Воспользовавшись возникшими обстоятельствами, пока кабина неспешно преодолевала межэтажные перекрытия, я лихорадочно соображал, как бы мне не упустить момент и что бы такое спросить у столь неожиданно встреченного необычного «попутчика». А тот, уже успокоившись, посматривал на меня доброжелательно и даже с некоторым любопытством. Наконец, решившись и не желая терять драгоценные секунды, я внятной скороговоркой произнёс первое, что взбрело в голову:

– Михаил Сергеевич, я корреспондент газеты «Советская Эстония», с позавчерашнего дня просто «Эстония», моя фамилия Иванов. Вчера на своей пресс-конференции после возвращения из Фороса вы впервые нарушили традицию и обратились к залу не со словами «Дорогие товарищи!», а сразу «Дамы и господа!». Вы это сделали умышленно, или случайно оговорились?

Михаил Сергеевич выждал многозначительную паузу (вообще-то больше походило на то, что он прикидывает: долго ли ещё ехать с этим неизвестно откуда выскочившим маловразумительным корреспондентом) и затем произнёс – всё так же многозначительно и очень веско:

– Знаете… Момент был такой!

В ту же секунду лифт остановился, его двери раскрылись, и из них к изумленной толпе журналистов, под яркий свет юпитеров вышла группа товарищей: некий Иванов, за ним – первый охранник, Горбачев, второй охранник…

…В 2014 году здание ПВС, официально – 14-й корпус Кремля – был полностью демонтирован. Ныне на его месте разбит парк с застекленными шурфами, открывающими фундаменты стоявших на этом месте когда-то древних монастырей. Так что теперь совершенно негде установить мемориальную табличку с надписью: «В этом здании журналист из Эстонии Вячеслав Иванов вызвал ехавшего в лифте президента СССР Михаила Горбачева и имел с ним непродолжительную, но содержательную беседу».