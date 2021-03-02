За сутки в Эстонии выявлено 1113 зараженных, скончались семеро

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 799 человек. В Харьюмаа 621 новых случаев приходится на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавился 51 новый зараженный, на Сааремаа - 49, в Тартумаа - 42, в Ляэне-Вирумаа - 33, Вильяндимаа - 25, Рапламаа - 22, в Ярвамаа и Ляэнемаа по 20 зараженных. В Пярнумаа – 11, в Йыгевамаа — 9, в Валга и Вырумаа по 6 зараженных. На Хийумаа трое, а в Пылвамаа двое зараженных. В случае еще 15 человек место жительство в Регистре народонаселения не указано.

По состоянию на утро 2 марта в больницах находится 565 пациентов с коронавирусом. В отделении интенсивной терапии - 47 пациентов, на искусственной вентиляции легких - 27.

От вызванных коронавирусной инфекцией осложнений за сутки скончались семь человек. Всего с начала пандемии в Эстонии умерли 605 пациентов с коронавирусом.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 81 209 человек, из которых у 35 067 вакцинация завершена, т.е. люди получили обе дозы вакцины.

С начала пандемии в Эстонии было выявлено 67 739 случаев заболевания COVID-19.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1072,3 случая на 100 000 человек.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 266 934 раза. Через приложение было сообщено о заболевании 4 059 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 763.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения очень высока

Заболеваемость COVID-19 высока по всей Эстонии. Чтобы наша медицинская система выдержала, и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Действующие в Эстонии ограничения во многом позволяют людям продолжать обычную жизнь. Каждый человек своим ответственным поведением может внести вклад в разрешение кризиса, связанного с COVID-19. Чтобы предотвратить вызванную коронавирусом инфекцию, необходимо, в первую очередь, тщательно соблюдать гигиену рук и дистанцию, носить маску и не прикасаться грязными руками к глазам, носу и рту.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.