ВОЗ: победить коронавирус в этом году не удастся
Согласно Всемирной организации здравоохранения, победить пандемию COVID-19 до конца текущего года нереально.
Согласно Всемирной организации здравоохранения, победить пандемию COVID-19 до конца текущего года нереально.
Тем не менее, один из руководителей организации Майкл Райан заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности, передает портал Yle.
Как отмечает Райан, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада. Сейчас приоритет ВОЗ – свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса.