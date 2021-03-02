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ВОЗ: победить коронавирус в этом году не удастся

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Urmas Luik

Согласно Всемирной организации здравоохранения, победить пандемию COVID-19 до конца текущего года нереально.

Тем не менее, один из руководителей организации Майкл Райан заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности, передает портал Yle.

Как отмечает Райан, глобальные показатели заражаемости снова начали расти после нескольких недель спада. Сейчас приоритет ВОЗ – свести распространение коронавируса к минимуму, чтобы уменьшить заболеваемость людей и предотвратить появление новых штаммов вируса.

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