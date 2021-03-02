ВОЗ: победить коронавирус в этом году не удастся

Тем не менее, один из руководителей организации Майкл Райан заявил, что эпидемиологическая ситуация в мире, вероятно, станет более управляемой. Однако это зависит от того, насколько эффективно удастся снизить потребность в госпитализации инфицированных и уровень смертности, передает портал Yle.