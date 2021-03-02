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Драка мужчины без маски с охранниками привела к возбуждению уголовного дела

Драка в торговом центре. ФОТО: Kuvatõmmis videost

Полиция начала уголовном производство в связи с попавшим в СМИ случаем, когда пришедший в таллиннский торговый центр без маски мужчина подрался с охранниками.

В понедельник, 1 марта, около 13 часов в полицию поступило сообщение о конфликте в находящемся на Палдиском шоссе торговом центре. 34-летний мужчина не пожелал при входе в центр надеть маску или прикрыть лицо и в соответствии с ограничениями, установленные для предотвращения распространения коронавируса, сотрудники охраны центра запретили ему заходить, передает BNS со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

Мужчина стал себя вести агрессивно, по заявлениям полиции, толкал и несколько раз ударил охранников, которые были вынуждены использовать газовый баллончик. В то же время на видео, появившемся в соцсетях, не видно, что мужчина ударил охранников во время драки, но случайный прохожий ударил его в лицо, когда он попытался сбежать из торгового центра.

Когда на место прибыли полицейские, конфликт был завершен и мужчина был доставлен для выяснения обстоятельств происшествия в отделение полиции. «Точные обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе производства», - уточнил пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Видео драки можно посмотреть здесь

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