Жемчужина архитектуры ⟩ В Ярвамаа в продажу поступила мыза - редкий образец раннего классицизма

Первое упоминание о мызе Сейдла датируется 1639 годом. Хозяйкой поместья была вдова шведского военного комиссара Адама Шрапфера. Вскоре поместье перешло к семье фон Ниерот, в собственности которой мыза оставалась до XVIII века. Поместье вместе с участком площадью 63 900 квадратных метров и несколькими надворными постройками продается за 275 000 евро.

Мыза Сейдла. ФОТО: KV.EE

Исторически наиболее важным периодом были 1740-1785 годы, когда мызой владел Иоганн Генрих фон Мореншильдт. Именно в это время усадьба приобрела свое главное богатство: был задуман и построен великолепный господский дом.

Мыза Сейдла. ФОТО: KV.EE

В XIX веке имением владели Витингоффы и Шиллинги. В то время на мызе активно развивалось садоводство, на продажу выращивались цветы и фрукты. Имелась и винокурня. Начиная с образования первой Эстонской Республики и вплоть до 1973 года в усадьбе действовала школа.

Мыза Сейдла. ФОТО: KV.EE

Главное здание усадьбы было завершено в 1785 году. Оно относится к периоду раннего классицизма и является одним из его наиболее ценных образцов в Эстонии.

Надворные постройки мызы Сейдла. ФОТО: KV.EE

Мызу окружает парк в английском стиле. Около дороги когда-то был сад, окруженный высокой каменной стеной, который сейчас восстанавливают. Пруд, где раньше разводили рыбу, требуется очистить и углубить. Рядом с прудом находится построенная в конце XIX века винокурня, когда-то производившая алкоголь как настоящий водочный заводик.

Мыза Сейдла. ФОТО: KV.EE

По краям главного дома находятся амбар и каретный сарай. Амбар был реновирован в конце 1980 года. Каретный сарай, к сожалению, в плохом состоянии.