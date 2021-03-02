Модель: руки фотографа дошли до моих штанов, он пытался их стянуть

На вопрос, что она имеет в виду под подозрительным поведением, Йыггер ответила, что слышала, что чем меньше одежды на модели, тем больше этому фотографу нравится делать снимки.

Маргит Йыггер уже давно слышала, что фотографу нравится, когда на модели мало одежды. ФОТО: Erakogu

«Если с моделью связываются напрямую, а модель не информирует об этом агентство, она может оказаться не в том месте, с неправильными людьми», - заметила Йыггер. Правило номер один состоит в том, что получив предложение, модель связывается со своим агентством. «Никто не должен сам придумывать, что она сделает в такой ситуации», - сказала Йыггер о том, что делать, если ситуация становится для модели неудобной.

Фотограф: это клевета

Сам Кирилл Гвоздев не согласен с обвинениями. «По сообщениям в социальных сетях я могу догадаться, кто меня обвиняет, и до сих пор не понимаю цели этих ложных обвинений», - сказал Гвоздев. Он добавил, что если бы люди говорили правду, они не скрывали бы своих лиц. По его словам, клевета не дает ему покоя.

Он утверждает, что претензий от модельных агентств, партнеров, клиентов и моделей к нему не поступало. Ему кажется странным, что модель приходит на сеанс, но спустя годы говорит, что ее домогались, а не фотографировали.

Гвоздев сожалеет, что ложные обвинения попали в прессу. «На все, что происходит во время фотосессии, модель дает согласие», - сказал он. Он также просмотрел все разговоры с моделями и сказал, что утверждение о том, что впоследствии он не отправлял снимки моделям, не соответствует действительности.

«Но, как показывает дело о проступке Айвара Мяги, такая анонимная клевета и измышления в суде оказываются несостоятельными. Я обратился к адвокату Роберту Сарву, и он уже начал работу по привлечению клеветников к ответственности. Я не могу согласиться с уничтожением репутации и готов отстаивать свое доброе имя», - заключил Гвоздев.

Почему они не ушли?

Маде Лаанпере FOTO: ФОТО: Erakogu

В случае сексуальной агрессии обычно не имеет значения, имел ли место половой акт (изнасилование) или нет, потому что мозг реагирует аналогичным образом. Исследования показали, что попытки изнасилования несут те же травматические реакции и последствия для здоровья, что и изнасилование.

Наш мозг постоянно сравнивает новую информацию, которую он получает, с уже существующей. Люди обычно не становятся жертвами сексуального насилия и не имеют возможности подумать о том, что это такое и что я буду делать в этом случае - они впервые попадают в такую ситуацию.

Столкнувшись с такой неизвестной ситуацией, мозг немедленно начинает регулировать стресс: активируются нейробиологические защитные механизмы.

Это не может быть вызвано самим человеком. Степень стрессовой реакции зависит от того, как человек воспринимает опасность. Сексуальное насилие обычно воспринимается как угроза жизни.

По мере нарастания страха за доли секунды активируются гормональные системы опасности, и в организме начинает реакция, захватывающая все органы.

В примитивном смысле это подготовка к побегу или борьбе. Точно так же происходит и с животными.

Отключены те части мозга, которые позволяют нам принимать осознанные решения, самое главное - выжить. Все тело готовится к двум действиям: борьбе или бегству. При этом прекращается ненужное функционирование - например, люди в этой ситуации не чувствуют боли или голода.

В случае сексуального нападения некоторые могут убежать, а некоторые сопротивляться, но в большинстве случаев мозг регистрирует ситуацию, когда эти два варианта невозможны и бесполезны. В этом случае в организме тоже происходят реакции, направленные на выживание и минимальное использование резервов организма.

Одна из частых реакций - снижение мышечного тонуса. В качестве защитной реакции мозга он пытается отключить себя от этой опасной ситуации - происходит диссоциация. Эти реакции работают одинаково для всех, и мы, люди, не можем выбрать или остановить их.

Часто после инцидента люди не понимают, почему они вели себя так или иначе, и не осознают, что выбрали эти действия не сами. Это очень сложно для потерпевшего, потому что его право на самоопределение полностью нарушено.

Реакция пострадавших часто остается непонятной, потому что сторонний наблюдатель по-разному оценивает ситуацию.

Наблюдатель думает о том, что бы я сделал, но он не думает, что если бы он был в такой же ситуации, его мозг работал бы так же.

Это наш рациональный мозг, который работает каждый день, отключается от страха и мешает нам принимать осознанные решения.