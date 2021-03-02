Модель: руки фотографа дошли до моих штанов, он пытался их стянуть
- Модель: фотограф воспользовался своим авторитетом перед ребенком
- Хозяйка модельного агентства слышала нечто подобное и раньше
- Жертвы остаются непонятыми, потому что для наблюдателя все выглядит иначе
После опубликованной в Postimees статьи о фотографе Кирилле Гвоздеве многие известные модели поделились своими историями о том, как тот же самый мужчина приставал к ним во время фотосъемки. На тот момент несколько моделей были несовершеннолетними.