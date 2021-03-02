Ланно: первое решение Каллас о смягчении ограничений было принято в неподходящее время

На вопрос о том, будет ли локдаун в Эстонии введен лишь после того, как под дверями больниц люди начнут испускать дух, как это происходило весной в Италии, Ланно ответил, что к настоящему моменту был сделан миллион тестов на коронавирус, чтобы выяснить, кто является его носителями. «У нас еще около тысячи больничных коек, а пациенты продолжают прибывать. В Европе у нас один из самых высоких показателей двухнедельной заболеваемости на 100 000 жителей. Разумеется, в какой-то момент больничная сеть не выдержит такой нагрузки», - сказал он.

Как сказал Ланно, если в Эстонии будут ежедневно фиксировать по 1500-1600 зараженных, а, согласно некоторым прогнозам, в какой-то момент эта цифра может превысить и 2000, то через три или четыре недели больницы окажутся переполнены.

Приведет ли это к локдауну в стране? «Нам нужно говорить о том, будем ли мы способны мы бороться за здоровье людей. Именно в этот момент необходимо принять эти решения, чтобы положить конец этим действиям, чтобы люди поняли, что необходимо сохранять дистанцию, чтобы наконец разорвать цепочки заражения», - сказал он.

Ланно также сообщил, что, с точки зрения здравоохранения, он выступает за максимально жесткие ограничения.

На вопрос о том, следует ли закрыть торговые центры и рестораны, Ланно ответил, что он думал об этом еще в декабре, и было бы очень цинично сказать перед Рождеством, что торговые центры необходимо закрыть. «Предыдущее правительство в то время еще не рассматривало это как необходимую меру. Но и без этих ограничений распространение инфекции остановилось», - говорит он.

Затем пришло правительство Каи Каллас, которое ослабило уже существующие ограничения. Это было ошибкой? «Вероятно, для этого было выбрано неподходящее время. Тут сложилось несколько факторов. Из-за школьных каникул произошел всплеск заражения, который, как мы видели с весны прошлого года, увеличится после школьных каникул. А другие послабления дали обществу ощущение, что все скоро закончится. Это все еще был трудный момент, последний момент роста, который нам пришлось пережить, и в тот момент мы, как общество, слишком легко сдались», считает гендиректор департамента.