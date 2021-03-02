Ланно: первое решение Каллас о смягчении ограничений было принято в неподходящее время
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно заявил в прямом эфире выходящей на Kanal 2 передачи "Reporter", что решение только пришедшей к власти Каи Каллас ослабить ограничения было сделано в неподходящее время, потому что из-за послаблений в обществе сложилось ощущение, что совсем скоро все закончится. По словам Ланно, если уровень заражения будет постоянно держаться на отметке в 1500–1600 заражений в день, через три-четыре недели страну ждет локдаун.