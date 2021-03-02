В Таллинне, Маарду и Раквере станет больше возможностей для тестирования на коронавирус

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба ведомства, отметив, что в Раквере в среду рядом с городской больницей откроется палатка для тестирования. Это позволит вывести процедуру из внутренних помещений на улицу, пробу можно будет сдать, среди прочего, не выходя из машины.

В Маарду продолжит работу мобильная лаборатория Synlab, приезжающая в специально оборудованном автобусе через день.

В Таллинне палатка для тестирования будет установлена рядом со спортивным центром Saku Suurhall.

На сегодня человек, включенный в список на тестирование, может попасть на процедуру в тот же день или на следующий день. Все пункты тестирования по Эстонии можно найти на домашней странице по адресу koroonatestimine.ee/testimispunktid.

Неявка на тестирование в Эстонии достигает 10 процентов — об этом сообщил координатор процесса тестирования, председатель правления лечебного учреждения Medicum Тынис Аллик.