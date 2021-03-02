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  • Гражданина Швейцарии в Нарве оштрафовали за нарушение пограничного режима

Гражданина Швейцарии в Нарве оштрафовали за нарушение пограничного режима

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Эстонские пограничники в понедельник задержали и оштрафовали за нарушение пограничного режима гражданина Швейцарии, который прошел по дамбе Кульгу под запрещающий знак.

Об этом BNS сообщила Идаская префектура, отметив, что сотрудники Нарвской пограничной заставы в понедельник задержали гражданина Швейцарии 1994 года рождения, который прошел под запрещающий знак по дамбе Кульгу и направился к острову, на котором размещен исторический комплекс «Кренгольм». Этот участок является пограничной зоной.

За нарушение пограничного режима иностранцу был выписан штраф.

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