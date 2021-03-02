Гражданина Швейцарии в Нарве оштрафовали за нарушение пограничного режима
Эстонские пограничники в понедельник задержали и оштрафовали за нарушение пограничного режима гражданина Швейцарии, который прошел по дамбе Кульгу под запрещающий знак.
Эстонские пограничники в понедельник задержали и оштрафовали за нарушение пограничного режима гражданина Швейцарии, который прошел по дамбе Кульгу под запрещающий знак.
Об этом BNS сообщила Идаская префектура, отметив, что сотрудники Нарвской пограничной заставы в понедельник задержали гражданина Швейцарии 1994 года рождения, который прошел под запрещающий знак по дамбе Кульгу и направился к острову, на котором размещен исторический комплекс «Кренгольм». Этот участок является пограничной зоной.
За нарушение пограничного режима иностранцу был выписан штраф.