Гражданина Швейцарии в Нарве оштрафовали за нарушение пограничного режима

Об этом BNS сообщила Идаская префектура, отметив, что сотрудники Нарвской пограничной заставы в понедельник задержали гражданина Швейцарии 1994 года рождения, который прошел под запрещающий знак по дамбе Кульгу и направился к острову, на котором размещен исторический комплекс «Кренгольм». Этот участок является пограничной зоной.