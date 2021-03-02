Volvo откажется от выпуска бензиновых и дизельных машин за девять лет

"Volvo Cars стремится занять лидирующую позицию на быстрорастущем рынке электромобилей премиум-класса и планирует к 2030 году стать компанией, производящей исключительно электрокары. К этому времени Volvo Cars намерена постепенно вывести из своего глобального модельного ряда все автомобили с двигателем внутреннего сгорания, включая гибриды, и продавать только полностью электрические автомобили. Переход компании к полностью электрическим автомобилям является частью ее амбициозного климатического плана, который направлен на последовательное уменьшение углеродного следа в течение всего жизненного цикла автомобиля с помощью конкретных действий", - говорится в сообщении.

Напомним, первый электромобиль Volvo (XC40 Recharge) был представлен осенью 2019 года, а в октябре прошлого года Volvo начала выпуск XC40 Recharge на заводе в бельгийском Генте. Электрокроссовер, созданный на базе модели XC40, получил полный привод от двух электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил. Встроенная батарея обеспечивает автомобилю запас хода свыше 400 километров, а на зарядку аккумулятора от 0 до 80% уходит 40 минут. Разгон электрокара с места до "сотни" занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость, как и у всех нынешних моделей Volvo, ограничена 180 километрами в час. Предполагается, что на российский рынок модель XC40 Recharge выйдет в конце этого года.

В ближайшие годы Volvo представит еще несколько электрических моделей, и к 2025 году 50% глобальных продаж Volvo придется на электромобили, а другие 50% - на гибриды. К 2030 году все автомобили компании будут полностью электрическими.