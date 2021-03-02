В странах Балтии отмечается рост числа суточных заражений Covid-19

В Эстонии общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 возросло до 67 739, сообщил во вторник департамент здоровья. За сутки скончались семь человек с COVID-19, всего с начала пандемии от коронавируса в стране умерли 605 человек.

Накануне было выявлено 1028 новых случаев коронавируса.

Введена как минимум одна доза вакцины у 81 209 человек (6,1% от численности населения), курс вакцинации завершен у 35 067 человек (2,6%).

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк направил комиссару ЕС по вопросам здравоохранения запрос на ускоренные поставки вакцины Pfizer/BioNTech в связи с растущим уровнем распространения коронавируса. В своем письме министр указал на запуск компанией Pfizer новых производственных мощностей, в связи с чем Эстония могла бы получить заказанные объемы вакцины быстрее.

О дефиците антиковидных препаратов сообщил на минувшей неделе генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно.

"Вакцины у департамента здоровья на нуле. Нет смысла создавать впечатления, что вакцины где-то застряли. У департамента здоровья их нет, так как на складе они на нуле", - заявил он.

При этом в Эстонии отмечается резкий рост заболеваемости, на минувшей неделе были зафиксированы три антирекорда инфицирования COVID-19.

Медики говорят и о возможном скором дефиците мест для больных в лечебных заведениях.

В Латвии за прошедшие сутки скончались 17 больных коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Общее число жертв пандемии достигло 1638 человек. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 87 103 человек. Накануне было зафиксировано 272 новых заражения.

Как сообщил на заседании правительства Латвии представитель ЦПКЗ Юрий Перевощиков, центр смоделировал различные варианты развития ситуации. Один из них, где за основу взято развитие событий в Эстонии, где сейчас отмечается рост заболеваемости, предусматривает, что к началу апреля в больницах Латвии могут оказаться 1704 пациента с COVID-19. Это средний вариант распространения вируса, а при минимальном варианте в больницах может оказаться около 1500 человек, при максимальном - 1909.

При этом эпидемиолог сообщил, что сейчас заболеваемость сокращается почти во всех возрастных группах, растет только заболеваемость среди детей.

В Литве, по данным Департамента статистики, за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом. Всего от COVID-19 в стране скончались 3263 человека. В общей сложности с начала пандемии в Литве зарегистрировано 199 тыс. 825 случаев коронавируса. Накануне было выявлено 243 новых заражения.