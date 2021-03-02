Картина дня: год с вирусом, подробности нападения на детей и драка в торговом центре

Год с вирусом 〉 "Я своими глазами видел, как хваленый государственный аппарат погрузился в хаос"

С момента выявления первого официально подтвержденного случая заболевания Covid-19 в Эстонии прошел год. Теперь чуть не каждую неделю мы можем отмечать годовщину потрясений, с которыми мы живем уже 12 месяцев. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1113 зараженных, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6566 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1113 , то есть 17% от общего количества. Читать далее...

Драка мужчины без маски с охранниками привела к возбуждению уголовного дела

Полиция начала уголовном производство в связи с попавшим в СМИ случаем, когда пришедший в таллиннский торговый центр без маски мужчина подрался с охранниками. Читать далее...

Модель: руки фотографа дошли до моих штанов, он пытался их стянуть

После опубликованной в Postimees статьи о фотографе Кирилле Гвоздеве многие известные модели поделились своими историями о том, как тот же самый мужчина приставал к ним во время фотосъемки. На тот момент несколько моделей были несовершеннолетними. Читать далее...

Житель Эстонии спустил тысячи евро не выходя из дома и теперь чувствует себя обманутым

Герой очередного выпуска программы Kuuuurija - мужчина средних лет из Центральной Эстонии, который хотя и не стремится "прославиться" на всю страну, все же хочет предупредить других о засасывающем мире онлайн-казино. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Проверка соблюдения ограничений в общественном транспорте: «Надену маску только тогда, когда ваш отец скажет, что горячо любил Брежнева!»

Эстония вышла на второе место по распространению коронавируса в Европе. Поэтому репортер портала Elu24 вместе с оператором отправилась в центр Таллинна, чтобы самостоятельно проверить соблюдение ограничений в общественном транспорте столицы. В ходе проверки выяснилось, как много людей и почему не надевают средство индивидуальной защиты в общественных местах. Читать далее...

Кардиологи призывают пациентов вакцинироваться

Кардиолог Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Давит Дуишвили настоятельно рекомендует вакцинироваться всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Читать далее...

«Взываем к совести людей»: неявка на тестирование в Эстонии достигает десяти процентов

Неявка на тестирование в Эстонии достигает десяти процентов — об этом сообщил координатор процесса тестирования, председатель правления лечебного учреждения Medicum Тынис Аллик. Читать далее...

Канцелярия президента ходатайствует о вакцинации Керсти Кальюлайд в порядке исключения

Директор канцелярии президента Тийт Рийсало направил вице-канцлеру сферы здоровья Министерства социальных дел Марисе Йессе письмо, в котором указал, что для поездки в Афганистан Керсти Кальюлайд необходимо вакцинировать от коронавируса. Читать далее...

Изменил планету, но проиграл в России