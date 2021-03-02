Картина дня: новые ограничения, подробности нападения на детей и драка в торговом центре

НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 〉 Рестораны и торговые центры в выходные будут закрыты

На сегодняшнем заседании правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения для магазинов и ресторанов. Читать далее...

Правительство смягчило ограничения для учеников выпускных классов

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, правительство решило по предложению научного совета разрешить сдающим выпускные экзамены ученикам два раза в неделю посещать школу. Читать далее...

Сожитель ударившей двух детей ножом женщины: она резко потеряла самообладание

Трое учеников начальной школы направлялись во двор играть и спускались по лестнице большого многоквартирного дома, но один из них на мгновение вернулся в квартиру. Что произошло затем на лестничной площадке, непонятно. Раздались звуки ударов и мальчики восьми и десяти лет с ножевыми ранениями лежали в луже крови. Читать далее...

Нападение на двух детей: подозреваемая раньше не оказывалась в поле зрения полиции

Лыунаская окружная прокуратура намерена ходатайствовать о санкции на арест женщины, нанесшей в понедельник вечером в Вильяндиском уезде тяжелые ножевые ранения двум детям. Читать далее...

Драка мужчины без маски с охранниками привела к возбуждению уголовного дела

Полиция начала уголовном производство в связи с попавшим в СМИ случаем, когда пришедший в таллиннский торговый центр без маски мужчина подрался с охранниками. Читать далее...

Год с вирусом 〉 "Я своими глазами видел, как хваленый государственный аппарат погрузился в хаос"

С момента выявления первого официально подтвержденного случая заболевания Covid-19 в Эстонии прошел год. Теперь чуть не каждую неделю мы можем отмечать годовщину потрясений, с которыми мы живем уже 12 месяцев. Читать далее...

Мэр Маарду: вакцинация пожилых прервана – нет желающих, врачи не справляются и отказываются от излишков

Эпидемия не пощадила Маарду. По числу зараженных коронавирусом город совсем близко подошел к критической черте. Как допустили такую ситуацию? Кто бездействовал? Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1113 зараженных, скончались семеро

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6566 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1113 , то есть 17% от общего количества. Читать далее...

Модель: руки фотографа дошли до моих штанов, он пытался их стянуть

После опубликованной в Postimees статьи о фотографе Кирилле Гвоздеве многие известные модели поделились своими историями о том, как тот же самый мужчина приставал к ним во время фотосъемки. На тот момент несколько моделей были несовершеннолетними. Читать далее...

Житель Эстонии спустил тысячи евро не выходя из дома и теперь чувствует себя обманутым

Герой очередного выпуска программы Kuuuurija - мужчина средних лет из Центральной Эстонии, который хотя и не стремится "прославиться" на всю страну, все же хочет предупредить других о засасывающем мире онлайн-казино. Читать далее...