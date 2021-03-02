Картина дня: новые ограничения, подробности нападения на детей и драка в торговом центре
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 марта.
На сегодняшнем заседании правительство приняло решение ввести дополнительные ограничения для магазинов и ресторанов. Читать далее...
По словам министра образования и науки Лийны Керсна, правительство решило по предложению научного совета разрешить сдающим выпускные экзамены ученикам два раза в неделю посещать школу. Читать далее...
Трое учеников начальной школы направлялись во двор играть и спускались по лестнице большого многоквартирного дома, но один из них на мгновение вернулся в квартиру. Что произошло затем на лестничной площадке, непонятно. Раздались звуки ударов и мальчики восьми и десяти лет с ножевыми ранениями лежали в луже крови. Читать далее...
Лыунаская окружная прокуратура намерена ходатайствовать о санкции на арест женщины, нанесшей в понедельник вечером в Вильяндиском уезде тяжелые ножевые ранения двум детям. Читать далее...
Полиция начала уголовном производство в связи с попавшим в СМИ случаем, когда пришедший в таллиннский торговый центр без маски мужчина подрался с охранниками. Читать далее...
С момента выявления первого официально подтвержденного случая заболевания Covid-19 в Эстонии прошел год. Теперь чуть не каждую неделю мы можем отмечать годовщину потрясений, с которыми мы живем уже 12 месяцев. Читать далее...
Эпидемия не пощадила Маарду. По числу зараженных коронавирусом город совсем близко подошел к критической черте. Как допустили такую ситуацию? Кто бездействовал? Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6566 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1113 , то есть 17% от общего количества. Читать далее...
После опубликованной в Postimees статьи о фотографе Кирилле Гвоздеве многие известные модели поделились своими историями о том, как тот же самый мужчина приставал к ним во время фотосъемки. На тот момент несколько моделей были несовершеннолетними. Читать далее...
Герой очередного выпуска программы Kuuuurija - мужчина средних лет из Центральной Эстонии, который хотя и не стремится "прославиться" на всю страну, все же хочет предупредить других о засасывающем мире онлайн-казино. Читать далее...
Эстония вышла на второе место по распространению коронавируса в Европе. Поэтому репортер портала Elu24 вместе с оператором отправилась в центр Таллинна, чтобы самостоятельно проверить соблюдение ограничений в общественном транспорте столицы. В ходе проверки выяснилось, как много людей и почему не надевают средство индивидуальной защиты в общественных местах. Читать далее...
Кардиолог Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Давит Дуишвили настоятельно рекомендует вакцинироваться всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Читать далее...
Неявка на тестирование в Эстонии достигает десяти процентов — об этом сообщил координатор процесса тестирования, председатель правления лечебного учреждения Medicum Тынис Аллик. Читать далее...
Директор канцелярии президента Тийт Рийсало направил вице-канцлеру сферы здоровья Министерства социальных дел Марисе Йессе письмо, в котором указал, что для поездки в Афганистан Керсти Кальюлайд необходимо вакцинировать от коронавируса. Читать далее...
"Сегодня «отец Перестройки» Михаил Горбачёв отмечает свой 90-летний юбилей. Позволю себе предложить читателям Rus.Postimees свои соображения о том, какую идею в его политическом наследии я считаю главной и как парадоксально она соприкасается с историей Эстонии тех лет", - пишет Вадим Штепа.
В начале года в доме престарелых Лыхавере возник большой очаг коронавируса, но к настоящему времени учреждение его преодолело и полностью избавилось от инфекции. К сожалению, последствия болезни были печальными, 11 инфицированных клиентов, т.е. почти 15 процентов подопечных умерли. Читать далее...
Генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно заявил в прямом эфире выходящей на Kanal 2 передачи "Reporter", что решение только пришедшей к власти Каи Каллас ослабить ограничения было сделано в неподходящее время, потому что из-за послаблений в обществе сложилось ощущение, что совсем скоро все закончится. По словам Ланно, если уровень заражения будет постоянно держаться на отметке в 1500–1600 заражений в день, через три-четыре недели страну ждет локдаун. Читать далее...
Строительство соответствующего олимпийским нормам бассейна вместе с водным центром в столичном районе Ласнамяэ планировали начать осенью 2021 года, однако из-за эпидемии коронавируса планы перенесли на год. Читать далее...
В понедельник, 1 марта, стало известно о том, что Германия и ее федеральные земли готовы поделиться имеющимися в настоящее время дозами вакцины COVID-19 со странами, где распространение пандемии особенно критично. Читать далее...
Если мы хотим в прежних темпах сокращать в мировой энергетике выбросы углерода, то особых вариантов, кроме ядерной энергии, нет, говорит в Postimees руководитель Eesti Energia Хандо Суттер. В то же время, с маленьким реактором Эстонии сложно конкурировать, например с Финляндией, ведь все социально-экономические затраты на единицу ядерной энергии оказались бы велики. Читать далее...
Кардиолог Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Давит Дуишвили настоятельно рекомендует вакцинироваться всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Читать далее...
Четверть нарвитян, имеющих работу, получают зарплату от городского или государственного бюджета. Более трети занятых нарвитян работают в промышленности и энергетике - именно их налоги являются главным источником наполнения городского бюджета. Сфера туризма, на которую в Ида-Вирумаа в последние годы возлагают большие надежды, на экономику отдельно взятой Нарвы имеет удивительно маленькое влияние. Читать далее...
Пярнуский уездный суд в рамках договорного производства признал виновным 24-летнего Нормана Пекса, который украл электронику на сумму более 17 000 евро. Читать далее...
Сегодня, 2 марта, сотрудники Муниципальной полиции с помощниками следили за использованием масок в общественном транспорте. Читать далее...
Коронавирусом заразились более 140 призывников и около 50 военнослужащих и гражданских служащих Сил обороны. Читать далее...