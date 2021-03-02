Как бюджетно обновить дачу к весне — советы дизайнеров

Дача — идеальное место для экспериментов и тем более для весеннего обновления. Если вам надоело каждый сезон приезжать в одну и ту же обстановку — обновите интерьер.

Текстиль

Свежесть и весеннее настроение интерьеру придадут наволочки для подушек, коврики, циновки, пледы. С помощью текстиля можно выдержать определенный единый стиль, а светлые оттенки придадут пространству уют.

Декор

Законченность и полноту интерьеру любого помещения придают детали и элементы декора. Для того чтобы они появились, необязательно бежать в магазин. Стоит заглянуть на чердак или в кладовку — возможно, там завалялись старые вещи, игрушки, корзинки, панно. Немного обновив их, можно получить оригинальный декор для украшения дачи.

Отделка

От интерьера зависит желание (или нежелание) возвращаться туда снова и снова. Самые бюджетные материалы для облицовки стен — обои, краска, вагонка. Если в доме поклеены обои, можно использовать специальную краску для всех видов обоев, чтобы быстро и без больших затрат освежить интерьер. Если стены обшиты вагонкой — можно перекрасить и доски.

Мебель

Чтобы не покупать новую мебель, можно попробовать дать вторую жизнь старой. Конечно, то, что не поддается восстановлению, лучше выбросить, а сохранить только по-настоящему дорогие сердцу вещи. Их лучше превратить во что-то винтажное, поменяв обивку, укрепив каркас и покрасив деревянные поверхности.