Кардиологи призывают пациентов вакцинироваться

«Каждый божий день нам звонят пациенты и их родственники и задают вопросы: нужно ли вакцинироваться, каким образом это сделать и какие последствия могут быть?» - сказал в обращении доктор Дуишвили.

Кардиолог обратился не только к пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, но и ко всем людям, в том числе, к родственникам, которые переживают за своих родных: «Бояться нужно той болезни, которая сегодня уносит сотни и тысячи жизней во всем мире. В очень тяжелой ситуации сегодня находится и наша страна: мы каждый день видим статистику, как увеличивается количество заболевших Covid-19, и большинство из них, к сожалению, являются пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями».