Вт, 2.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Кардиологи призывают пациентов вакцинироваться

Кардиолог Давит Дуишвили. ФОТО: кадр с видео

Кардиолог Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Давит Дуишвили настоятельно рекомендует вакцинироваться всем пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Каждый божий день нам звонят пациенты и их родственники и задают вопросы: нужно ли вакцинироваться, каким образом это сделать и какие последствия могут быть?» - сказал в обращении доктор Дуишвили.

Кардиолог обратился не только к пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, но и ко всем людям, в том числе, к родственникам, которые переживают за своих родных: «Бояться нужно той болезни, которая сегодня уносит сотни и тысячи жизней во всем мире. В очень тяжелой ситуации сегодня находится и наша страна: мы каждый день видим статистику, как увеличивается количество заболевших Covid-19, и большинство из них, к сожалению, являются пациентами с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Доктор объяснил, что поскольку болезни сердца находятся на первом месте по распространенности, именно таких пациентов мы должны защитить в первую очередь: «Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием к вакцинации, напротив, это является показанием, поскольку если такие люди заболевают, довольно часто исход бывает плачевным».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back