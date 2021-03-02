Фото ⟩ Стильный интерьер, баня, терраса, зеленый дворик - о чем еще мечтать в Пыхья-Таллинне?
В Пыхья-Таллинне продается уютная и современная квартира с террасой и отличным интерьером, передает Kodustiil.
В Пыхья-Таллинне продается уютная и современная квартира с террасой и отличным интерьером, передает Kodustiil.
Трехкомнатная квартира с удачной планировкой общей площадью 68,7 м2 находится в построенном в 2015 году доме. Состояние квартиры прекрасное, а стильный интерьер говорит о хорошем вкусе хозяев. В цену 245 000 евро входят находящаяся в квартире мебель и одно парковочное место.
В стильной квартире с очень высокими потолками две спальни, туалет, душевая, баня, кухня, гостиная и терраса. Во внутренней отделке использованы высококачественные материалы и современные решения, а в оформлении интерьера - интересные дизайнерские изделия.
На полу квартиры паркет из термообработанной древесины ясеня. Потолки в квартире выполнены из монолитного железобетона и оставлены без покраски. Это обеспечивает отличную звукоизоляцию и создает легкий акцент индустриального дизайна.
Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE.