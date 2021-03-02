Ущерб в 17 000 евро: курьер крал посылки клиентов

Пекс оказался на скамье подсудимых уже в четвертый раз. Ранее он привлекался за вождение в нетрезвом виде и без водительских прав.

Решение суда гласит, что работавший в Пярну водителем-курьером Пекс 5 октября 2017 года со склада AS DPD Eesti на улице Кирси с зоны погрузки другого курьера забрал предназначенную клиенту посылку, но не доставил ее получателю и не вернул на склад.

В посылке был мобильный телефон iPhone 6, стоимостью почти 500 евро, его Пекс подарил. Прошло чуть более недели, и он вновь украл посылку с погрузочной зоны другого курьера. На этот раз это был 49-дюймовый телевизор, который Пекс принес в свою съемную квартиру.

В декабре того же года молодой человек в четырех случаях присвоил в общей сложности семь посылок. В посылках были ноутбуки (три Apple и один Dell), планшеты (один Huawei и 12 Apple), а также три смартфона Apple, зарядки и наушники. Два планшета и два телефона Пекс подарил.

Кражи продолжились, и в январе 2018 года из погрузочной зоны другого курьера Пекс забрал посылку, в которой было четыре смартфона iPhone X, стоимостью 1175 евро каждый. Последняя кража была совершена 19 января, когда Пекс забрал со склада посылку на сумму 3000 евро: два iPhone, стилус, компьютерная мышь, зарядный кабель и зарядное устройство для ноутбука.

Общая стоимость всех украденных посылок достигает 17 800 евро.

Кроме того, 12 раз Пекс забирал себе полученные от клиентов за товары деньги, которые он должен был положить в сейф в конце рабочего дня. Всего он украл 2140 евро.

Пекса также обвиняли в использовании фальшивых денег и их распространении, поскольку он заплатил за заказанную еду поддельной купюрой в 50 евро.

Его также обвинили в систематическом вождении механического транспортного средства без водительских прав соответствующей категории.

В суде Пекс пошел на соглашение с прокуратурой и в качестве дополнительного наказания его приговорили к двум годам и шести месяцам тюремного заключения. Он не отправится за решетку, если не совершит нового преступления в течение трехлетнего испытательного срока. В качестве производственных расходов Пекс должен будет выплатить 876 евро.