Для более эффективного надзора за выполнением требования носить маски хотят изменить закон

"Обязанность носить маски введена, но надзор мог бы быть лучше. Мы обсудили возможность изменения Закона о борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, чтобы надзор стал возможен. Правительство единодушно в вопросе быстрого изменения закона, позволяющего усилить надзор", – сказала Каллас (Партия реформ) в передаче Stuudios on peaminister ("В студии премьер-министр") на Vikerraadio.