Для более эффективного надзора за выполнением требования носить маски хотят изменить закон
Правительство намерено внести поправки в Закон о борьбе с инфекционными заболеваниями, заявила премьер-министр Кая Каллас, пишет Rus.ERR.
Правительство намерено внести поправки в Закон о борьбе с инфекционными заболеваниями, заявила премьер-министр Кая Каллас, пишет Rus.ERR.
"Обязанность носить маски введена, но надзор мог бы быть лучше. Мы обсудили возможность изменения Закона о борьбе с эпидемиологическими заболеваниями, чтобы надзор стал возможен. Правительство единодушно в вопросе быстрого изменения закона, позволяющего усилить надзор", – сказала Каллас (Партия реформ) в передаче Stuudios on peaminister ("В студии премьер-министр") на Vikerraadio.
По ее словам, если не удастся снизить заболеваемость, то правительство будет вынуждено принять более жесткие меры: "В нашем арсенале есть мера, которую давно использовали другие страны, то есть полный запрет на передвижение".