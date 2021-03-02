Коронавирусом заразились более 140 призывников

По данным главного штаба Сил обороны, по состоянию на вторник, 143 призывника были заражены коронавирусом. Среди военных и гражданского персонала - 48 случаев.

Зараженные призывники помещена на карантин или находятся дома в самоизоляции. Близкие контакты инфицированных также находятся в изоляции.

«Среди инфицированных солдат есть те, у кого проявляются симптомы Covid-19, характерные для простуды, у большинства инфицированных легкие симптомы или их нет вообще», - пояснил Postimees лейтенант Таави Лаасик из пресс-службы Сил обороны.

По его словам, по возвращении в часть массовое тестирование обычно не проводится. Однако если солдат находился в тесном контакте с зараженным Covid-19 или подозревается заражение, он или она будут немедленно отправлены в изоляцию, при необходимости делается тест на Covid-19.

В социальных сетях ходили слухи о том, что Силы обороны хотят вакцинировать призывников, однако, по словам лейтенанта Лаасика, в Силах обороны вакцинацию делают по тем же принципам, что и во всей Эстонии.