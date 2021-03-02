Нужна ваша помощь ⟩ Поиски пропавшего в Ласнамяэ 12-летнего Маттиаса продолжаются

Полиция во вторник попросила у общественности помощи в поисках 12-летнего Маттиаса, который ушел во вторник из дома в Ласнамяэ примерно в 13 часов, до сих пор не вернулся, и близким не удается с ним связаться. На мальчике серо-черная куртка, черная шапка, черные джинсы и сапоги, с собой рюкзак "Puma". Его рост 165 см, у него светлые волосы средней длины.

"На данный момент мы проверили разные места, где Маттиас мог бы находиться, в том числе больницы. Также полицейские и близкие ребенка общались с его друзьями и их родителями, но возможное местонахождение мальчика пока не установлено, — сказала в среду молодежный полицейский Ида-Харьюского отделения полиции Екатерина Инговатова. - Просим всех, кто видел мальчика в течение последних суток, например, в парках, общественном транспорте или торговых центрах, сообщить об этом по номеру 112. Любая информация важна".