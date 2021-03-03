Кремль: новые санкции Запада против России абсолютно неприемлемы

Как отмечается на сайте министерства, нынешняя политика США в отношении России "лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания".

Отравление Алексея Навального в МИД считают лишь поводом для неприкрытого вмешательства во внутренние дела страны. "Мириться с этим не намерены. Реагировать будем, исходя из принципа взаимности, не обязательно симметрично", - говорится в заявлении МИД.

"Вместо того, чтобы втягиваться в новый виток конфронтации, США стоило бы озаботиться честным выполнением своих обязательств, например, по уничтожению химического оружия, которого у России с 2017 г. попросту нет.<...> Расчеты навязать что-либо России путем санкционного или иного прессинга проваливались в прошлом, провалятся и теперь. <...> Независимо от американских "санкционных пристрастий" продолжим последовательно и решительно отстаивать национальные интересы, давая отпор любой агрессии. Призываем коллег не играть с огнем", - говорится в сообщении. По мнению МИД, Вашингтон, будучи "серийным нарушителем" международных договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения, не имеет морального права "читать нотации" другим.

В пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) также заявили, что решение США запретить экспорт оборонных технологий в Россию "вызывает недоумение", поскольку поставки военной техники из Соединенных Штатов в страну не производились со времен Великой Отечественной войны. "Последний раз доставка той или иной военной техники в нашу страну из США производилась во времена Великой Отечественной войны по программе ленд-лиза, об окончании которой 21 августа 1945 года объявил президент Трумэн", - цитирует пресс-службу РБК.

США запретили экспорт оборонных технологий в Россию накануне, 2 марта. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, новые санкции являются продолжением ограничений, принятых после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Исключение составят поставки компонентов, необходимых для сотрудничества с Россией в вопросе межгосударственного исследования космоса. Что касается вопросов коммерческого сотрудничества в этой области, то поставки будут ограничены через шесть месяцев переходного периода.

Комментируя новые санкции США, эксперт РСМД Андрей Фролов выразил мнение, что они не представляют серьезной угрозы для российского военно-промышленного комплекса, так как он практически не зависит от американских поставок. В то же время ограничения несут риски для производимой в России гражданской авиации, а также для эксплуатируемых самолетов западного производства.

В свою очередь, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов отметил, что санкции не мешают США реализовывать крупные контракты, если участие российских оборонных компаний неизбежно. В качестве примера он привел ситуацию, когда находившийся под санкциями Рособоронэкспорт должен был заключить контракт на продажу российских вертолетов для афганской армии, но на деньги американского военного ведомства. "Американцы Рособоронэкспорт на время подписания контракта из-под санкций вывели, а потом снова завели", - отметил Пухов.