Важно знать ⟩ Дистанционное заверение сделки: важна не только дигитальная подпись!

Новая система хорошо зарекомендовала себя за год, и сегодня в Эстонии дистанционно заверено уже почти 10 000 нотариальных сделок.

Система дистанционного заверения была ожидаемой и, очевидно, наиболее важной частью запущенной год назад платформы E-Notar 3, поскольку дистанционное заверение нотариальных действий необходимо не только в условиях пандемии, но и в обычных ситуациях, когда одна сторона находится за пределами Эстонии, а поездка сюда была бы трудоемкой, дорогой или сложной.

«Изначально спектр подлежащих дистанционному заверению нотариальных действий был довольно ограничен, но в условиях чрезвычайной ситуации и наложенных на передвижение ограничений было решено ускорить внедрение системы, и уже с апреля 2020 года посредством дистанционного заверения могут быть выполнены все нотариальные действия, кроме оформления браков и разводов», - сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

По словам вице-канцлера министерства юстиции Вильяра Пеэпа, вопреки слухам, «электронный тигр» в Эстонии вовсе не заснул. 1

«Эстонские нотариусы весьма успешны в деле дигитализации, и их платформа для повседневной работы – e-notar – несомненно, лучшая в мире. Платформа e-notar обеспечивает эффективный обмен данными – запросы данных и их передачу с обращением к множеству регистров и баз данных. Таким образом, нотариус делает жизнь клиента намного комфортнее. Первым в мире, обеспечившим возможность дистанционного заверения, был латвийский нотариат, но решение эстонского нотариата за этот год использовалось в разы активнее и имеет большую функциональность», - отметил Пеэп.

Дистанционное заверение, безусловно, не сравнимо с общением или выполнением действий через Skype или Zoom. Новая система готовилась годами, поскольку для нотариальных действий решающее значение имеют идентификация участника сделки и действительное выражение намерения.

«Если нотариус не может с уверенностью установить личность и определить желание лица совершить сделку, сделка не может быть заверена. Разработка системы заняла много времени, чтобы мы смогли полностью убедиться в ее надежности и безопасности», - поясняет Мерле Саар-Йохансон. 1

Для дистанционного заверения человеку необходимы эстонская ID-карта, digi-ID, Мобильный-ID, карта вида на жительство или digi-ID э-резидента, а также компьютер с камерой, микрофоном и возможностью поставить цифровую подпись.

Разработанная в Эстонии технология биометрического распознавания лиц Verif помогает надежно идентифицировать удостоверяющий личность документ и собственно личность участвующего в сделке человека. 1

«В ближайшие месяцы будет готова тестовая среда дистанционного заверения, где каждый клиент сможет заранее протестировать использование решения, чтобы убедиться в том, что выполнены все необходимые для дистанционного заверения технические условия», - добавила Саар-Йохансон.

По словам председателя Нотариальной палаты, в условиях вирусной угрозы и ограничений на передвижение дистанционное заверение стало не просто удобной услугой, но также позволило осуществить многие сделки, которые в противном случае пришлось бы отложить.

«Не говоря о прямых ограничениях на передвижение, благодаря дистанционному заверению необходимые операции смогли выполнить люди из групп риска, которые в интересах здоровья хотят свести контакты к минимуму, а также люди, находящиеся в самоизоляции», - привела примеры Саар-Йохансон.

В прошлом году с помощью дистанционного заверения было выполнено в общей сложности 8220 нотариальных сделок, а особенно мощный импульс системе придала вторая волна коронавируса: в период с октября по декабрь количество дистанционных сделок практически утроилось.

Только за январь и февраль этого года нотариусы дистанционно засвидетельствовали 1362 и 1656 сделок соответственно. Таким образом, за год с дистанционным заверением было совершено уже более 10 000 нотариальных сделок. 1

Нотариальное заверение юридически эквивалентно сделке, совершенной в нотариальном бюро, и сегодня большинство нотариусов допускают возможность дистанционного заверения. Этот вариант является добровольным как для клиента, так и для нотариуса, и у каждого по-прежнему есть возможность физически выполнить все действия в нотариальном бюро. Саар-Йохансон, однако, подчеркнула, что, с учетом текущей ситуации с пандемией, нотариат рекомендует по возможности отдавать предпочтение именно дистанционному заверению.