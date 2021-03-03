Важно знать ⟩ Дистанционное заверение сделки: важна не только дигитальная подпись!
Запущенное в качестве пилотного проекта в феврале прошлого года дистанционное заверение нотариальных сделок получило в условиях чрезвычайной ситуации мощный импульс. На пилотном этапе позволяющее совершать нотариальные действия посредством видеосвязи дистанционное заверение предназначалось лишь для определенных типов сделок, но в условиях чрезвычайной ситуации период тестирования был сокращен, чтобы позволить совершать сделки, не посещая физически нотариальные бюро.