В Италии обнаружили новый мутировавший тип коронавируса

Ранее власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин. Оба региона с 1 марта, были включены в классификацию зон риска как оранжевые. В эту же категорию включили область Марке, расположенную в центральной части страны и имеющую выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как красные зоны. Среди ограничительных мер говорится о закрытии баров и ресторанов, а также о запрете на выезд из городов. В регионах, которые помечены как красные, школы перейдут на онлайн-обучение.