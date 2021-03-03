В Италии обнаружили новый мутировавший тип коронавируса

«Впервые в Италии мы выделили штаммы несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19», — заявил Карузо.
Ранее власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин. Оба региона с 1 марта, были включены в классификацию зон риска как оранжевые. В эту же категорию включили область Марке, расположенную в центральной части страны и имеющую выход к Адриатическому морю. Вместе с тем регионы Молизе и Базиликата (центр и юг страны соответственно) будут обозначаться как красные зоны. Среди ограничительных мер говорится о закрытии баров и ресторанов, а также о запрете на выезд из городов. В регионах, которые помечены как красные, школы перейдут на онлайн-обучение.
Агентство ANSA писало, что такое решение власти приняли из-за роста числа заразившихся новыми штаммами коронавируса.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года. Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг сообщал, что новый штамм был выявлен на фоне роста в стране числа заражений коронавирусной инфекцией. При этом он говорил, что нет никаких доказательств большей заразности новой мутации.