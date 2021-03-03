В 13.00 начнется пресс-конференция, на которой заведующая ковидным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы, доктор Алис Лилль, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, заведующая отделом услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и заведующая отделом биологических препаратов Департамент лекарств Трийн Суви расскажут о ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.