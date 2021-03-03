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Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет

Свеча. ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Первым о смерти сообщил в Twitter его коллега Михаил Моссаковский, пишет Newsru.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский.

Информацию о смерти Розанова подтвердил журналист Василий Уткин, ранее в течение долгого времени работавший с Розановым на "НТВ Плюс" и "Матч ТВ". "Не стало Юры Розанова. Горе", - написал он в Twitter.

Позже трагическую весть подтвердили на телеканале "Матч ТВ".

Розанов боролся с онкологическим заболеванием, диагноз ему поставили в 2019 году. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. Тележурналист много раз проходил курсы химиотерапии и заявлял, что он не намерен уходить с работы.

"Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет", - утверждал Розанов.

Юрий Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.

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