Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет
Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Первым о смерти сообщил в Twitter его коллега Михаил Моссаковский, пишет Newsru.
Известный спортивный комментатор Юрий Розанов скончался в возрасте 59 лет. Первым о смерти сообщил в Twitter его коллега Михаил Моссаковский, пишет Newsru.
"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", - написал Моссаковский.
Информацию о смерти Розанова подтвердил журналист Василий Уткин, ранее в течение долгого времени работавший с Розановым на "НТВ Плюс" и "Матч ТВ". "Не стало Юры Розанова. Горе", - написал он в Twitter.
Позже трагическую весть подтвердили на телеканале "Матч ТВ".
Умер комментатор Юрий Розанов— Матч ТВ (@MatchTV) March 3, 2021
Об этом сообщил Михаил Моссаковский.
Юрий Альбертович ушел из жизни в возрасте 59 лет. Покойтесь с миром pic.twitter.com/hUt2E5p26M
Розанов боролся с онкологическим заболеванием, диагноз ему поставили в 2019 году. Прошлым летом комментатор рассказывал, что в какой-то момент пошел на поправку, однако затем у него обнаружили новые образования. Тележурналист много раз проходил курсы химиотерапии и заявлял, что он не намерен уходить с работы.
"Не думаю ни про какую пенсию, вы что! Либо помру, либо буду работать. Про так называемый заслуженный отдых даже мыслей нет", - утверждал Розанов.
Юрий Розанов работал на телевидении и радио. Комментировал преимущественно футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году был награжден премией ТЭФИ как лучший спортивный комментатор России.