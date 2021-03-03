На жителей Эстонии обрушился денежный дождь

К среде налоговые декларации подали 542 000 человек, на основании представленных деклараций возврату подлежат 166 млн евро, дополнительной доплате - 16 млн евро, сообщила в среду пресс-служба департамента.

Почти половина электронных деклараций подается с мобильного телефона или с планшета. Так называемым «одним кликом», когда не нужно что-то добавлять, изменять или исправлять, подана треть деклараций по подоходному налогу.

Пожертвования сделали 2800 человек на общую сумму 123000 евро. «В прошлом году было пожертвовано в общей сложности 137000 евро, но подача декларация о доходах в этом году еще продолжается, и пожертвования обязательно поступят», - сказала руководитель пресс-службы MTA Геа Отса, отметив, что поэтому невозможно сравнить, повлиял ли кризисный год на внесение пожертвований.