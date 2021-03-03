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Ужасающее зрелище: птичий грипп массово губит лебедей

Мертвы и больные лебеди неподалеку от мыса Пуреккари. ФОТО: Tairo Lutter

Люди, гулявшие по северному побережью в погожий день, были шокированы: на пляже лежали туши лебедей и умирающие птицы: птичий грипп грозит перерасти в пандемию, пишет Postimees.«В феврале регистрировались в основном одиночные птицы, но в последние дни мертвые лебеди массово регистрировались в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в Харьюмаа и на полуострове Пяриспеа», - сказала специалист по связям с общественностью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Элен Курвитс, пишет Postimees.

"Прежде всего это было очень грустно. У многих не было головы и шеи и ... » - рассказала Леэне Корп, которая в субботу стала свидетельницей ужасной картины на берегу моря и живет в Пяриспеа, около залива Хара в волости Куусалу.

По ее словам, на выходных можно было увидеть десятки мертвых лебедей около заливов Хара и Эру по обе стороны мыса Пуреккари. И множество птиц, которые испускали дух.

«Было довольно сложно идентифицировать туши лебедей среди белых глыб льда», - пояснила Леэне Корп. «Обычно я замечала их только с расстояния пяти или шести метров, если только лиса или другое животное уже не обнаружило их и картина не была кровавой. Но в субботу на берегу и недалеко от него была ледяная каша шириной около 50 метров, по которой можно было пройти и там я их и искала. В воскресенье эта «каша» поплыла, я не знаю, где она сейчас, сама я уехала в Тарту на работу».

Яаника Окс заметила умирающих лебедей в том же районе на побережье Пяхкнеэме. «Но на мысе Пуреккари было еще как минимум пять мертвых лебедей», - сказала Окс. «Мы гуляли там с детьми и удивлялись, почему так много мертвых лебедей». Вчера она узнала из социальных сетей, что птицы вероятно умерли от птичьего гриппа и о погибших птицах следовало уведомить департамент.

Умирающий лебедь на побережье Пяхкнеэме. ФОТО: Jaanika Oks

Для сбора туш не хватает рук

«Я часто хожу к морю, и в последнее время вижу все больше и больше мертвых птиц, а также вялых, испускающих дух лебедей», - рассказала Тийа Мянд, живущая в Вяэна-Йыэсуу.

Она рассказала, что в пятницу сообщила департаменту о двух мертвых лебедях, а в субботу прибыл чиновник, чтобы забрать туши. Сразу после этого Тийа Мянд заметила на пляже еще живых, но явно больных лебедей. Этих птиц тоже забрал сотрудник департамента. «В понедельник было подтверждено, что этот лебедь заболел птичьим гриппом», - сказала Мянд.

Однако в понедельник она нашла на пляже еще трех мертвых лебедей, а во вторник - шесть. «Я немедленно уведомила департамент», - сказала Мянд. «По словам сотрудника департамента, только в понедельник он вывез 14 мертвых птиц из Лауласмаа и Керсалу. И поскольку сообщений о мертвых лебедях так много, что на них невозможно ответить достаточно быстро, ресурсов не хватает».

Погибшие лебеди 2 февраля в Вяэна-Йыэсуу. ФОТО: Tiina Mänd

Тийа Мянд выразила обеспокоенность тем, что, если мертвых птиц не собрать быстро, трупы будут съедены орлами, которые тоже заразятся, перья птиц, зараженные инфекцией, заразят других водоплавающих птиц и так далее. Собаки, лисы и другие животные тоже сталкиваются с тушами и, в свою очередь, могут передавать инфекцию.

«В департаменте сообщили, что обычным гражданам не разрешается самостоятельно собирать мертвых птиц», - заметила Тийа Мянд. «Однако была выражена надежда, что к сотрудничеству могут быть привлечены органы местного самоуправления. Но решение должно быть найдено быстро, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля». Она даже была бы готов сложить мертвых птиц в маске и перчатках, например, в мешки для мусора и отнести их в места, указанные департаментом, если бы это разрешили сделать.

Кроме того, Тийа Мянд считает важным делиться информацией с общественностью, чтобы люди вообще знали, почему птицы умирают. «Ограничить распространение птичьего гриппа необходимо критически быстро», - сказала она.

«Нам нужно обсудить, как местные жители, муниципалитеты и волонтеры могут помочь, если это возможно».

Лебеди в заливе Хара. ФОТО: Tairo Lutter

Власти волости не слышали о проблеме Лембе Рейман, специалист по окружающей среде Харкуской волости, впервые услышала о птичьем гриппе, обнаруженном на пляже, от Postimees.

«Я не могу ничего сказать об этом прямо сейчас», - сказала она. «Решение такой проблемы не входит в компетенцию местного самоуправления, как и мертвые животные, и в этом случае на помощь приходят охотники».

Каарел Выханду, глава Эстонского орнитологического общества, не слышал об эпидемии птичьего гриппа среди лебедей. «Я ничего не могу сказать, кроме как посоветовать следовать рекомендациям департамента и сообщать об обнаружении мертвых птиц», - сказал он. «Поскольку зимний период кормления воробьинообразных только что закончился, скворечники можно вымыть водой с мылом, чтобы замедлить распространение инфекции».

Вельо Волке, специалист по защите птиц из Орнитологического общества, добавил, что птичий грипп представляют наибольшую опасность для гусей и лебедей, но он также легко передается среди плавающих и ныряющих уток.

Это очень заразное и опасное заболевание 

Департамент сельского хозяйства и продовольствия объявил о появлении птичьего гриппа в Эстонии 12 февраля.

«В этом году 37 водных и диких птиц (по состоянию на 1.03) были проверены на птичий грипп», - сказала Элен Курвитс. Штамм птичьего гриппа H5N8 уже подтвержден в случае лебедя-шипуна, найденного на полуострове Копли в Таллинне (12.02). Птичий грипп был обнаружен у кряквы, обнаруженной в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в волости Харку (проба была взята 27.02) и в деревне Принги волости Виймси. Важно отметить, что департамент получил пока не все ответы анализов, взятых в конце прошлой недели».

О лебедях, чайках, бакланах и других мелких водоплавающих и хищных птицах в основном уведомляют по инфотелефону департамента. Больше всего звонков поступает из Харьюского уезда, Ляэне-Вирумаа и Сааремаа.

Птичий грипп - одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и смертность птиц.

«Поскольку вакцинация и лечение от этого заболевания невозможны, домашнюю птицу следует держать в помещении, чтобы избежать заражения. В случае вспышки птицы должны быть убиты, а корм, посуда, отходы и другие материалы, которые могут быть заражены вирусом, должны быть надлежащим образом обработаны или уничтожены, чтобы предотвратить распространение вируса. Все вышеперечисленные мероприятия проводятся под контролем ответственного представителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия. Новые птицы могут быть принесены в помещение после полной очистки и дезинфекции», - пояснил Олев Калда, начальник отдела здоровья и благополучия животных в департаменте.

Птичий грипп был обнаружен в 27 европейских странах, в этом году было убито или погибло около 3,5 миллионов домашних птиц.

Что делать при обнаружении мертвой птицы

Если вы обнаружите туши мертвых водоплавающих птиц (гуси, лебеди), большое количество мертвых диких птиц или мертвых хищных птиц (совы, орлы), вы можете сообщить об этом по телефону +372 605 4767.

Птиц ни в коем случае нельзя собирать и куда-либо перевозить, так как это может усилить распространение вируса. О смерти птицы необходимо сообщить ветеринару.

С 1 марта запрещено содержание сельскохозяйственных птиц на улице.

Источник: Департамент сельского хозяйства и продовольствия.

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