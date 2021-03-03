Ужасающее зрелище: птичий грипп массово губит лебедей
Люди, гулявшие по северному побережью в погожий день, были шокированы: на пляже лежали туши лебедей и умирающие птицы: птичий грипп грозит перерасти в пандемию, пишет Postimees.«В феврале регистрировались в основном одиночные птицы, но в последние дни мертвые лебеди массово регистрировались в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в Харьюмаа и на полуострове Пяриспеа», - сказала специалист по связям с общественностью Департамента сельского хозяйства и продовольствия Элен Курвитс, пишет Postimees.