Ужасающее зрелище: птичий грипп массово губит лебедей

Кроме того, Тийа Мянд считает важным делиться информацией с общественностью, чтобы люди вообще знали, почему птицы умирают. «Ограничить распространение птичьего гриппа необходимо критически быстро», - сказала она.

«Нам нужно обсудить, как местные жители, муниципалитеты и волонтеры могут помочь, если это возможно».

Лебеди в заливе Хара. ФОТО: Tairo Lutter

Власти волости не слышали о проблеме Лембе Рейман, специалист по окружающей среде Харкуской волости, впервые услышала о птичьем гриппе, обнаруженном на пляже, от Postimees.

«Я не могу ничего сказать об этом прямо сейчас», - сказала она. «Решение такой проблемы не входит в компетенцию местного самоуправления, как и мертвые животные, и в этом случае на помощь приходят охотники».

Каарел Выханду, глава Эстонского орнитологического общества, не слышал об эпидемии птичьего гриппа среди лебедей. «Я ничего не могу сказать, кроме как посоветовать следовать рекомендациям департамента и сообщать об обнаружении мертвых птиц», - сказал он. «Поскольку зимний период кормления воробьинообразных только что закончился, скворечники можно вымыть водой с мылом, чтобы замедлить распространение инфекции».

Вельо Волке, специалист по защите птиц из Орнитологического общества, добавил, что птичий грипп представляют наибольшую опасность для гусей и лебедей, но он также легко передается среди плавающих и ныряющих уток.

Это очень заразное и опасное заболевание

Департамент сельского хозяйства и продовольствия объявил о появлении птичьего гриппа в Эстонии 12 февраля.

«В этом году 37 водных и диких птиц (по состоянию на 1.03) были проверены на птичий грипп», - сказала Элен Курвитс. Штамм птичьего гриппа H5N8 уже подтвержден в случае лебедя-шипуна, найденного на полуострове Копли в Таллинне (12.02). Птичий грипп был обнаружен у кряквы, обнаруженной в прибрежной зоне Вяэна-Йыэсуу в волости Харку (проба была взята 27.02) и в деревне Принги волости Виймси. Важно отметить, что департамент получил пока не все ответы анализов, взятых в конце прошлой недели».

О лебедях, чайках, бакланах и других мелких водоплавающих и хищных птицах в основном уведомляют по инфотелефону департамента. Больше всего звонков поступает из Харьюского уезда, Ляэне-Вирумаа и Сааремаа.

Птичий грипп - одна из самых опасных болезней животных, вызывающая массовую заболеваемость и смертность птиц.

«Поскольку вакцинация и лечение от этого заболевания невозможны, домашнюю птицу следует держать в помещении, чтобы избежать заражения. В случае вспышки птицы должны быть убиты, а корм, посуда, отходы и другие материалы, которые могут быть заражены вирусом, должны быть надлежащим образом обработаны или уничтожены, чтобы предотвратить распространение вируса. Все вышеперечисленные мероприятия проводятся под контролем ответственного представителя Департамента сельского хозяйства и продовольствия. Новые птицы могут быть принесены в помещение после полной очистки и дезинфекции», - пояснил Олев Калда, начальник отдела здоровья и благополучия животных в департаменте.

Птичий грипп был обнаружен в 27 европейских странах, в этом году было убито или погибло около 3,5 миллионов домашних птиц.