Ср, 3.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Силы обороны не планируют отказываться от проведения крупных учений

Силы обороны не планируют отказываться от проведения крупных учений

Учения "Весенний шторм". ФОТО: Urmas Glase

Силы обороны планируют на весну проведение крупных учений, в том числе учения "Весенний шторм".

Силы обороны недавно изменили план сборов резервистов на первое полугодие, в соответствии с которым организуются только имеющие критическое значение тренировочные сборы, сообщила пресс-служба генерального штаба Сил обороны. Относительно крупных весенних учений, в том числе и учений "Весенний шторм", изменений нет, и их проведение планируется.

В случае необходимости, исходя из ситуации в стране, в планы могут быть внесены изменения, однако цель Сил обороны состоит в достижении поставленные задач по подготовке подразделений, в которых учения "Весенний шторм" также играют важную роль, сказал пресс-секретарь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back