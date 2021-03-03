Мэр Таллинна хочет, чтобы ввели чрезвычайное положение

«Мы не можем сейчас исходить только из нынешней ситуации, но должны подумать и о том, что ждет нас через пару недель или месяц. Нынешняя динамика четко показывает, что нас ждет ухудшение ситуации. Возникает вопрос, чего мы ждем. Будем ли мы каждую неделю принимать новые ограничения, исходя из ухудшения ситуации, или признаем уже сейчас, что необходимо ввести чрезвычайное положение», - сказал Кылварт.

«Или подождем еще пару недель или месяц, и необходимость объявления чрезвычайного положения наступит сама собой, поскольку большая часть населения будет либо уже больна, либо в самоизоляции», - добавил он.

«Все эти решения болезненны. Но лучше мы сами примем те решения, а не ситуация начнет решать за нас. Мы действительно надеемся, что нынешние ограничения смогут за две недели улучшить ситуацию? Кто-то действительно так считает?» - спросил мэр столицы.

По его словам, сейчас необходимо честно признаться себе, что ситуация критическая и необходимы жесткие меры.