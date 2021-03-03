Пора подумать о парнике ⟩ Подходящая теплица всегда найдется, определите задачи
Весна только началась, а самые старательные садоводы уже планируют, что посадить в теплице. В свою очередь, для тех, кто готовится возделать свою первую теплицу или восстановить старую, сейчас самое лучшее время подумать о ее покупке. Размер теплицы не имеет значения, если есть желание и энергия получить выращенный своими руками урожай, и даже на балконе можно вырастить свой единственный помидор.
О разнообразии теплиц и материалов для них рассказывает руководитель категорий Kesko Senukai Latvia Ингус Лауманис.