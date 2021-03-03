Пора подумать о парнике ⟩ Подходящая теплица всегда найдется, определите задачи

Выбор сборных теплиц очень большой, и чтобы в них не заблудиться, необходимо иметь в виду основные параметры теплицы - размер и материал, из которого изготовлено покрытие каркаса теплицы.​

Удобные теплицы как для ядреной редиски, так и для спелого помидора

«Теплицы делают из пленки, поликарбоната или стекла. Последние не продаются в супермаркетах, их необходимо специально изготавливать с использованием чрезвычайно прочных конструкций. Пленка - это самое простое и самое дешевое решение, ее относительно легко накладывать, она легкая, эластичная и хорошо пропускает солнечный свет», - говорит Ингус Лауманис. В магазинах представлены полиэтиленовые пленки различных цветов и толщины, на срок службы которых могут повлиять мороз или солнечные лучи.

С другой стороны, поликарбонат менее светопроницаем по сравнению, например, со стеклом, что снижает риск ожога растений.

«По структуре листы поликарбоната похожи на стеклопакеты, поэтому здесь меньше перепадов температуры и потерь тепла. Кроме того, если пленка в большинстве случаев служит один сезон, правильно установленный поликарбонат - это решение на несколько лет», - поясняет Ингус Лауманис.

Для тех, кто выращивает зелень или рассаду огурцов и редиса на грядке, есть возможность выбрать парники и теплицы разного размера, а тем, кто выращивает помидоры, доступен ряд традиционных теплиц. Судя по тому, что можно наблюдать в магазинах, наибольшим спросом пользуются теплицы из поликарбоната размером 3х4 метра. Ингус Лауманис указывает, что в настоящее время доступны двухметровые дополнения такой же ширины и высоты, как и у ранее купленной теплицы, что позволяет легко растянуть ее в длину, если вы решили увеличить урожайность.

Прочная конструкция особенно важна зимой

Хотя металлические конструкции сборных теплиц намного легче каркасов для стеклянных оранжерей, нет такого, чтобы какую-либо теплицу уносило сильным ветром. С другой стороны, металлические конструкции играют важную роль зимой, когда выпадает значительный слой снега.

«В зависимости от ширины металлических профилей конструкции теплиц и легче, и прочнее. Именно зимой это имеет особое значение, потому что теплицы из поликарбоната на зиму обычно не разбирают. Самые легкие конструкции способны выдерживать вес до 20 килограммов на квадратный метр. Так что снежной зимой нужно следить, чтобы на теплице не скопился снег, который может погнуть каркас.

Чем прочнее конструкция, тем спокойнее на душе у владельца - самые прочные каркасы удержат до 180 килограммов на квадратный метр», - поясняет специалист.

Проблемы с сильным ветром больше связаны с тем, что ветер может сорвать пленку, которая крепится к земле, как палатка, или оторвать более узкие листы поликарбоната с недостаточно прочными креплениями. Однако высококачественные теплицы из поликарбоната изготавливаются из больших сплошных листов, которые крепятся непосредственно к каркасу, таким образом защищая их от повреждений ветром.