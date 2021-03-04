Заманчивое предложение о работе, или Как лишиться денег на пустом месте

По словам представителя полиции, в случае предложений о работе следует тщательно проверить данные о фирме, которая ее предлагает. «Обязательно проверьте данные о фирме на ее официальной странице, найдите эту информацию сами, а не берите из объявления о работе, если оно размещено не на специализированном и заслуживающем доверия сайте по поиску работников. Позвоните в фирму по телефонам, которые указаны на официальном сайте, обратите внимание на адрес электронной почты, с которого вам пришло письмо – любой адрес на gmail.com может создать любой человек», - отметила она, добавив, что следует хорошо подумать, насколько настоящей может быть работа, суть которой состоит в прокачивании через свой счет денег неизвестного происхождения.

В полиции напомнили, что никогда ни один работодатель, ни представитель банка, ни государственной организации ни при каких условиях не будет спрашивать у человека PIN-коды. «PIN1 - это вы сами, а PIN2 - ваша подпись. Когда у вас просят какие-то личные данные, в том числе подтвердить что-то с помощью Mobiil-ID, Smart-ID или PIN-калькулятора, сразу же прекращайте общение – это мошенничество», - заявила Мирошниченко, напомнив, что за советом можно обратиться к веб-констеблям или написать через Facebook в ближайшее отделение полиции.

«Надо понимать, что вернуть деньги в таких случаях практически невозможно, так как мошенники находятся за границей и, скорее всего, эти деньги уже потрачены. В расследовании таких преступлений очень важно международное сотрудничество», - подытожила она, приведя в пример задержание мошенников в Румынии.

Страдает репутация предприятий

По словам представителя компании Advapay OÜ Густава Коробова, в последнее время участились случаи мошеннических операций, когда неизвестные злоумышленники предлагают работу якобы от лица их предприятия, регистрируя объявления о работе на различных сайтах и создавая фальшивые сайты, доменные имена которых в искаженном виде напоминают бренд Advapay. «Мы глубоко сожалеем, что мошенники использовали наш бренд и от их действий пострадали люди. Хотим подчеркнуть, что данная мошенническая деятельность не имеет никакого отношения к компании Advapay OÜ. Все доступные вакансии публикуются на нашей основной странице www.advapay.eu в разделе «Карьера». Для коммуникации мы используем только официальные каналы связи, указанные на нашем сайте https://advapay.eu. Мы не используем почтовый сервис Gmail, Viber или прочие мессенджеры для общения с потенциальными соискателями работы, партнерами или клиентами», - сообщил Коробов.