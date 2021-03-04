Заманчивое предложение о работе, или Как лишиться денег на пустом месте
Легкие деньги могут обернуться тяжелыми последствиями, если не уследить за собственными данными.
Легкие деньги могут обернуться тяжелыми последствиями, если не уследить за собственными данными.
Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятнее всего, это обман. К сожалению, в непростых экономических условиях бдительность у людей притупляется, поэтому они, сами того не замечая, попадают в лапы мошенников, которые каждый день придумывают новые схемы обмана.
Летом прошлого года жительница Таллинна Мария заметила на портале okidoki.ee объявление с предложением о работе. Она перешла по указанной в объявлении ссылке и заполнила форму, где указала свои данные. Через какое-то время ей пришло письмо с адреса europa-protection@gmail.com, в котором сообщалось об успешной регистрации. Вскоре с ней связались в приложении Viber, где рассказали о сути работы. Из переписки следовало, что женщине надо было переводить поступавшие на ее банковский счет деньги на другие банковские счета. За посредничество ей полагалась определенная плата. Поскольку Марию в этой схеме ничего не смутило, она решила перейти по присланной в сообщении ссылке, где она впоследствии ввела данные банковские реквизиты и подтвердила свои действия с помощью Mobiil-ID. Вскоре она обнаружила, что с ее и с детского счета в несколько приемов по 50-100 евро было переведено 610 евро на имя неизвестного ей человека. Когда она обратилась в банк и попросила отменить сделки, по ее словам, в финансовом учреждении сообщили, что ничем помочь не могут, так как она собственноручно подтверждала платежи с помощью паролей Mobiil-ID.
Марии даже удалось найти в соцсетях человека, которому были переведены деньги с ее счета, но он якобы тоже клюнул на заманчивое предложение о работе и уже перевел все деньги на счет в украинском банке, а о предполагаемом мошенничестве ничего не знал. Женщина обратилась за помощью в полицию, где ее заявление приняли, но сказали, что вернуть деньги будет практически невозможно.
В конце 2020-го Мария снова заметила на okidoki.ee похожее предложение о работе. В качестве работодателя была указана компания Advapay, номер телефона в объявлении был указан тот же, что и летом. Женщина снова обратилась к следователю, который, по ее словам, сказал, что задержать находящихся где-то за границей мошенников будет очень сложно, посоветовав в будущем не доверять сомнительным сайтам.
Как сообщила руководитель службы ведения производств Кесклиннаского отделения полиции Елена Мирошниченко, 14 августа было начало уголовное производство по статье о мошенничестве. «К сожалению, это достаточно типичная схема, по сути, схожая со схемой "звонок из банка". В случае, когда мошенники представляются работниками банка, они просят жертв выдать свои личные данные под предлогом защиты денег от подозрительных сделок. Мошенники часто пытаются использовать названия известных фирм, чтобы прибавить убедительности своим словам, что мы, к сожалению, видим на примере схемы "звонок из банка", когда очень много звонков было сделано якобы от Swedbank, а также банка SEB», - сказала Мирошниченко.
По словам представителя полиции, в случае предложений о работе следует тщательно проверить данные о фирме, которая ее предлагает. «Обязательно проверьте данные о фирме на ее официальной странице, найдите эту информацию сами, а не берите из объявления о работе, если оно размещено не на специализированном и заслуживающем доверия сайте по поиску работников. Позвоните в фирму по телефонам, которые указаны на официальном сайте, обратите внимание на адрес электронной почты, с которого вам пришло письмо – любой адрес на gmail.com может создать любой человек», - отметила она, добавив, что следует хорошо подумать, насколько настоящей может быть работа, суть которой состоит в прокачивании через свой счет денег неизвестного происхождения.
В полиции напомнили, что никогда ни один работодатель, ни представитель банка, ни государственной организации ни при каких условиях не будет спрашивать у человека PIN-коды. «PIN1 - это вы сами, а PIN2 - ваша подпись. Когда у вас просят какие-то личные данные, в том числе подтвердить что-то с помощью Mobiil-ID, Smart-ID или PIN-калькулятора, сразу же прекращайте общение – это мошенничество», - заявила Мирошниченко, напомнив, что за советом можно обратиться к веб-констеблям или написать через Facebook в ближайшее отделение полиции.
«Надо понимать, что вернуть деньги в таких случаях практически невозможно, так как мошенники находятся за границей и, скорее всего, эти деньги уже потрачены. В расследовании таких преступлений очень важно международное сотрудничество», - подытожила она, приведя в пример задержание мошенников в Румынии.
По словам представителя компании Advapay OÜ Густава Коробова, в последнее время участились случаи мошеннических операций, когда неизвестные злоумышленники предлагают работу якобы от лица их предприятия, регистрируя объявления о работе на различных сайтах и создавая фальшивые сайты, доменные имена которых в искаженном виде напоминают бренд Advapay. «Мы глубоко сожалеем, что мошенники использовали наш бренд и от их действий пострадали люди. Хотим подчеркнуть, что данная мошенническая деятельность не имеет никакого отношения к компании Advapay OÜ. Все доступные вакансии публикуются на нашей основной странице www.advapay.eu в разделе «Карьера». Для коммуникации мы используем только официальные каналы связи, указанные на нашем сайте https://advapay.eu. Мы не используем почтовый сервис Gmail, Viber или прочие мессенджеры для общения с потенциальными соискателями работы, партнерами или клиентами», - сообщил Коробов.
По словам Коробова, по их просьбе уже было заблокировано несколько объявлений о работе и сайтов мошенников, которые использовали название их компании. В ноябре прошлого года они обращались в полицию с жалобой, что от имени их компании может вестись мошенническая деятельность. «Мы получили ответ из полиции, что на основании нашего извещения начать уголовное дело по факту мошенничества не представляется возможным, поскольку закон не определяет ответственность за кражу корпоративной идентичности, а также мы как компания не понесли материальный ущерб. И если ущерб будет нанесен кому-то из физических лиц, то у них есть возможность подать заявление в полицию. При этом в ответе полиции упоминается, что на основании переданной нами информации можно предположить, что речь идет о мошенничестве в интернете», - заметил он.
В пресс-службе Департамента полиции и погранохраны подтвердили, что фирма обращалась в полицию с заявлением, но по согласованию с прокуратурой уголовное дело возбуждено не было, так как кража идентичности может быть совершена только в отношении физического лица.
Администрация okidoki.ee в курсе проблемы. «Нам известно о случаях, когда нечестные люди используют различные сайты, и не только наш, для организации всевозможных мошеннических схем. Во время пандемии многие мошенники остались без работы "на улице" и переехали в интернет, поэтому количество попыток организации интернет-мошенничества в последнее время значительно возросло», - отмечают представители портала, добавляя, что okidoki.ee борется с мошенниками с помощью собственных возможностей, обращений своих пользователей и уполномоченных государственных органов.
«Сайт okidoki не является воспитательным и образовательным. Мы исходим из того, что пользователи сами в состоянии анализировать информацию, развивать свое критическое мышление и бороться со склонностью удовлетворять свои потребности бесплатно.
С каждым годом количество случаев мошенничества снижается, что указывает на то, что большинство людей, которые пользуются okidoki для продажи, покупок и решения своих проблем, становятся более опытными и не склонными доверять тем, кто иногда пытается их обмануть», - сообщила администрация портала.
По словам пресс-секретаря Swedbank Мартина Кырва, если платеж возможно отменить, банк всегда это сделает по запросу клиента. «В то же время платеж можно приостановить, если деньги еще не ушли со счета. В случае мгновенных платежей деньги уходят на другой счет за секунды. Злоумышленники обычно не держат деньги на одном счете. Они либо переводят их в другие банки, либо снимают наличные в банкоматах. Если деньги уже поступили на банковский счет в другом банке, их нельзя просто так вернуть без разрешения владельца счета, - сказал он. – Клиент всегда должен быть внимателен при передаче своих данных третьим лицам. К сожалению, с этим бывают сложности, так как мошенники делают все, чтобы втереться в доверие к жертве».